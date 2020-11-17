Экономика

12:14 17.11.2020

Повышение тарифа на электроэнергию приведет к необоснованным расходам предприятий транспорта в 500 млн грн/год - ФРТУ

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Повышение тарифа на электроэнергию приведет к необоснованным расходам предприятий транспорта в 500 млн грн/год - ФРТУ

Федерация работодателей транспорта Украины считает, что повышение тарифа на электроэнергию приведет к необоснованным расходам предприятий транспорта, по меньшей мере, в 500 млн грн/год, что будет иметь катастрофические последствия для транспортной отрасли.

В обращении ФРТУ к председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), размещенном на сайте федерации во вторник, отмечается, что повышение тарифа на электроэнергию приведет к катастрофическим последствиям для отрасли, учитывая, что по итогам первого полугодия 2020 транспортные предприятия Украины сократили объем перевозок на 18,2% по сравнению с первым полугодием 2019 года.

В ФРТУ оценивают объем дополнительных расходов предприятий транспорта на электроэнергию в случае повышения тарифа, по меньшей мере, в 500 млн грн/год и называют их необоснованными.

В обращении к НКРЭКУ в ФРТУ напомнили, что в момент внедрения "зеленого" тарифа государство предоставляло обязательства и гарантии инвесторам - и именно государство и должно платить по этим обязательствам за счет госбюджета.

"Правильность такой логики была подтверждена законом Украины №810-IX, согласно которому государство за счет выпуска пятилетних облигаций внутреннего государственного займа погасить задолженность ГП "Гарантированный покупатель", образовавшуюся по состоянию на 1 августа 2020 года (22,4 млрд грн). Также, этим законом определено, что Кабмин должен предусмотреть в государственном бюджете расходы на финансовую поддержку ГП "Гарантированный покупатель" для оплаты электроэнергии, произведенной из альтернативных источников в объеме не менее 20% выработки (13,861 млрд грн). Такое решение позволит установить тариф в 2021 году на уровне 209 грн/МВт-ч", - отмечается в обращении ФРТУ.

Федерация также предлагает уменьшить уровень задолженности ГП "Гарантированный покупатель" за счет ликвидации схем неэффективного использования средств и законодательного ограничения компенсации за небалансы путем установления предельной цены на балансирующем рынке в размере 95% цены РДН и обеспечения своевременной оплаты небалансов.

ФРТУ также обратилась к НКРЭКУ с просьбой предоставить подробную калькуляцию финансового баланса ГП "Гарантированный покупатель" на 2021 (валовой доход от реализации электроэнергии, приобретаемой по льготному тарифу НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" на всех сегментах рынка) и расчет влияния на валовую прибыль ГП предложенных путей ликвидации схем неэффективного использования средств.

ФРТУ призывает НКРЭКУ рассчитать и представить для обсуждения тариф на передачу электроэнергии в 2021 году с учетом вышеупомянутых инициатив на уровне не выше 209 грн/МВт-ч.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 2021 году в размере 309,8 грн/МВт-ч, что 28,9% выше действующего тарифа (240,23 грн/МВт-ч) и на 1% меньше тарифа, установленного на декабрь 2020 года (312,76 грн/Мвт-ч).

Теги: #транспорт #электроэнергия #фрту
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