Экономика

09:34 17.11.2020

Американский производитель природного газа Gulfport объявил о банкротстве

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Американский производитель природного газа Gulfport объявил о банкротстве

Gulfport Energy Corp., один из крупнейших производителей природного газа в США, объявил о банкротстве и намерен провести реструктуризацию бизнеса в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротствах США.

План реструктуризации, который позволит Gulfport сократить долг на $1,25 млрд, получил поддержку подавляющей части кредиторов компании.

Как говорится в пресс-релизе Gulfport, она получит кредит в размере $262,5 млн от своих кредиторов, что позволит покрыть операционные расходы в период реструктуризации.

Главный финансовый директор Gulfport Квентин Хикс заявил, что сохранение низких цен на газ в течение длительного времени, а также кризис, вызванный пандемией коронавируса, привели компанию к банкротству. Несколько недель назад Gulfport пропустила срок очередной выплаты процентов по облигациям с погашением в 2024 году.

В рамках реструктуризации компания выпустит новые облигации на сумму $550 млн. Gulfport также намерена воспользоваться банкротством, чтобы избавиться от невыгодных контрактов с операторами газопроводов.

Акции Gulfport упали в цене на 46,5% на торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость рухнула на 96%.

Теги: #gulfport #сша #газ
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