Экономика

19:08 16.11.2020

ЕБРР подтвердил прогноз падения ВВП Грузии в 2020г на 5%, восстановление связывает с туризмом

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ЕБРР подтвердил прогноз падения ВВП Грузии в 2020г на 5%, восстановление связывает с туризмом

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подтвердил свой октябрьский прогноз макроэкономических последствий пандемии COVID-19 для Грузии.

"Мы прогнозируем сокращение ВВП Грузии на 5% в 2020 году с последующим возобновлением роста на 3,5% в 2021 году", - говорится в отчете ЕБРР о переходном периоде на 2020-2021 годы, в котором оценивается экономическая ситуация в стране в условиях COVID-19.

При этом отмечается, что воздействие внешнего пандемического шока было широкомасштабным, он ударил по экспорту товаров, туризму и денежным переводам, которые являются важными составляющими экономики Грузии. "Введенные в марте 2020 года строгие меры по сдерживанию распространения вируса ударили по внутреннему спросу и по многим мелким поставщикам услуг", - констатирует ЕБРР.

По мнению аналитиков ЕБРР, восстановление экономики Грузии во многом зависит от восстановления туризма, основного движущего фактора устойчивого экономического роста страны в последние годы, который стал ключевой уязвимостью во время пандемии. "Скорость оздоровления и общее состояние экономики Грузии в 2021 году будет определяться развитием гостиничного бизнеса и притоком иностранных гостей, которые в настоящее время крайне неопределенны", - говорится в отчете.

Что касается ключевых приоритетов на 2021 год, то ЕБРР считает, что властные органы страны должны усилить устойчивость экономики за счет диверсификации: поддерживать экспорт услуг в области информационных технологий и извлекать выгоду из ожидаемых изменений в глобальном предложении после пандемии COVID-19.

Из-за пандемии COVID-19 правительство Грузии в 2020 году ожидает падения ВВП страны на 4,9%. В проект бюджета страны на 2021 год рост экономики изначально был заложен на уровне 5%, но по согласованию с Международным валютным фондом (МВФ) планируется снизить этот показатель до 4,3%.

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует снижение ВВП Грузии в 2020 году на 6%, в 2021 году ожидает рост на 4%, Азиатский банк развития (АБР) в этом году ожидает снижение экономики страны на 5%, в следующем году - рост на 4,5%.

Теги: #ебрр #прогноз #ввп
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