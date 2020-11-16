Экономика

18:26 16.11.2020

"Укравтодор" открыл движение по новому Буштинскому мосту на Закарпатье, старый демонтируют

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"Укравтодор" открыл движение по новому Буштинскому мосту на Закарпатье, старый демонтируют

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") открыло движение авто по Буштинскому мосту через р. Теребля (дорога Н-09) на Закарпатье.

Как сообщил "Укравтодор" на своем Telegram-канале в понедельник, мост, который эксплуатировался до сих пор, еще в 2009 году получил статус аварийного. Согласно проекту, он будет демонтирован, поскольку технология его строительства - на заклепках - устарела, и не выдерживает тех весовых нагрузок, которые есть сейчас.

Его разрушение могло привести к потере сообщения на автодороге Мукачево - Рахов - Рогатин - Львов и отрезать от областного центра существенную часть Закарпатья.

Параметры нового мостового перехода:

- мост железобетонный сборно-монолитный длиной 168,00 м, спроектированный по схеме 7 × 24 м, габаритом Г-10.5 + 2 × 1.5 м, расположенный на прямой и частично на двух кривых в начале и в конце моста;

- тротуары монолитные железобетонные консольные;

- водоотвод с мостового полотна через водоотводные трубы и водоотводные коллекторы;

- мостовое покрытие - асфальтобетон;

- перильное и барьерное ограждение - металлическое, высотой 1200 мм и 780 мм соответственно.

- опоры освещения спроектированы в створе перильного ограждения.

Подрядчиком работ выступало ООО "ДСУ-77", общая сметная стоимость работ составила 61,668 млн грн.

В "Укравтодоре" отмечают, что результаты испытания моста статическим и динамическим нагрузками, которые были проведены 14 ноября 2020 года, показали его нормальную работу и пригодность к эксплуатации и пропуску проектных нагрузок А11 и НК-80.

"Повышение пропускных возможностей моста актуально, учитывая рост весового транспортного потока, после ремонта дороги Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов, который ведется в рамках президентской программы "Большое Строительство", - отмечают в "Укравтодоре".

Следующими мостами, ремонт которых начинает Служба автомобильных дорог в Закарпатской области, станут мосты в Тересве и Вышково.

 

Теги: #укравтодор #закарпатье
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