Экономика

18:15 16.11.2020

Купянск остается без тепла по вине местных коммунальщиков, заявляют в Нафтогазе

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Купянск остается без тепла по вине местных коммунальщиков, заявляют в Нафтогазе

Отопительный сезон до сих пор не начался в городе Купянск Харьковской области, поскольку местные коммунальные предприятия не предоставили в "Нафтогаз Украины" документы для подписания договоров на газоснабжение, сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

"Местные производители тепла - КП "Областной информационно-технический центр" и КП КГС "Купянсктеплоэнерго" - не предоставили НАК "Нафтогаз Украины"... документы, необходимые для заключения договоров на газоснабжение в соответствии со ст.22 Закона Украины "О теплоснабжении" относительно правопреемства по долговым обязательствам", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы НАК, речь идет о долговых обязательствах в размере 118,3 млн грн. "Без урегулирования этой ситуации компания ("Нафтогаз Украины" - ИФ) юридически не может подписать договор о поставках газа с предприятием", - подчеркивают в "Нафтогазе".

Теги: #нафтогаз #отопление #харьковская_область
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