Экономика

16:44 16.11.2020

Спад ВВП Украины в III кв.-2020 к III кв.-2019 замедлился до 3,5% – Госстат

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Спад ВВП Украины в III кв.-2020 к III кв.-2019 замедлился до 3,5% – Госстат

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2020 года составило 3,5% к аналогичному периоду 2019 года, тогда как во втором квартале спад был равен 11,4%, а в первом – 1,3%, такую предварительную оценку опубликовал Госстат в понедельник.

Согласно ей, по отношению ко второму кварталу этого года ВВП в третьем квартале вырос (с учетом сезонного фактора) на 8,5%.

По данным статведомства, рост ВВП в четвертом квартале 2019 года составил 1,5%, в третьем - 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.

Минэкономики в начале ноября оценило падение ВВП Украины в третьем квартале этого года в 3,6%, а в целом за девять месяцев – в 5,5% и подтвердило прогноз спада экономики в 2020 году на 4,8%.

Нацбанк в октябре оценил снижение ВВП страны в третьем квартале 2020 года на уровне 6,2% и сохранил прогноз падения экономики по итогам текущего года 6%.

Теги: #украина #госстат #ввп
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