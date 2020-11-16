Arricano закроет свои ТРЦ на выходные согласно условиям карантина

Arricano закроет свои ТРЦ на выходные согласно условиям карантина

Киев. 16 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющая компания и девелопер ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, ограничит работу своих ТРЦ в Киеве, Запорожье и Кривом Роге в выходные дни в соответствии с условиями карантина до 30 ноября.

Согласно сообщению Arricano на Лондонской фондовой бирже (LSE) в понедельник, в будни ТРЦ будут работать на час дольше.

Такие ограничения существенно не повлияют на финансовые результаты, считают в компании.

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины. Владеет и управляет пятью торговыми центрами в стране общей площадью 147,3 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Компании также принадлежат 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев).

Ранее в марте-2020 мажоритарный бенефициар Arricano Real Estate Plc Хиллар Тедер передал свою опосредованную 55%-ную долю в компании своему сыну Рауно Тедеру.

По состоянию на сентябрь 2020 года акционерами Arricano Real Estate Plc являются Retail Real Estate O.U. вместе с Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., Юрием Полдом и Р.Тедером. Совокупный пакет акций Р.Тедера составляет 70,86%.