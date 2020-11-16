Экономика

14:07 16.11.2020

S&P подтвердило рейтинг Киева на уровне "В" со стабильным прогнозом

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S&P подтвердило рейтинг Киева на уровне "В" со стабильным прогнозом

S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне "В" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Согласно сообщению, прогноз "стабильный", по мнению S&P, объясняется тем, что Киев сможет поддерживать сильные финансовые показатели в период рецессии, связанной с COVID-19.

Аналитики ожидают, что администрация города будет соблюдать введенные правительством ограничения, обеспечит полное покрытие дефицита бюджета накопленными остатками денежных средств на счетах. 

Помимо этого, прогнозируется, что Киев будет привлекать умеренный объем заимствований в среднесрочной перспективе.

При этом в S&P не исключили возможность понижения рейтинга Киева в случае ухудшения суверенных кредитных рейтингов Украины, а также если руководство столицы столкнется со сложностями при обеспечении сбалансированности бюджета, что может при вести к структурно более высокому дефициту, существенному и быстрому накоплению долга. 

В то же время повышение рейтинга возможно при общем улучшении рейтинга Украины, а также в случае усовершенствования столицей практики управления долгом и ликвидностью и при дальнейшем улучшении ситуации на рынках капитала и в банковском секторе.

При этом в S&P отмечают, что рейтинг Киева по-прежнему ограничен неустойчивой централизованной системой муниципальных финансов, слабой платежной культурой города и дефолтами по обязательствам в прошлом.

Аналитики отметили, что экономика Киева активно восстанавливается с 2015 года, однако они прогнозируют, что в текущем году эта тенденция прекратиться из-за влияния COVID-19.

Согласно прогнозам S&P, валовой региональный продукт Киева на душу населения в 2020 году сократится до 294,1 тыс. грн с 304,6 тыс. грн в прошлом году, в 2021-м - до 323,94 тыс. грн, в 2022-м - до 349,38 тыс. грн.

Теги: #киев #sp #рейтинг
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