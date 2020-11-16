Экономика

13:11 16.11.2020

НБУ согласовал кандидатуры председателей правления Укргазбанка и ОТП Банка

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НБУ согласовал кандидатуры председателей правления Укргазбанка и ОТП Банка

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал Андрея Кравца в должности председателя правления государственного Укргазбанка, а также Владимира Мудрого – предправления ОТП Банка (оба – Киев), сообщается на сайте Нацбанка в понедельник.

В сообщении уточняется, что центробанк согласовал кандидатов после рассмотрения пакетов документов, а также по урезультатам собеседований.

Нацбанк добавил, что срок полномочий предправления составляет пять лет с момента согласования регулятором.

Как сообщалось, наблюдательный совет Укргазбанка 2 ноября 2020 года председателем правления Кравца, который с апреля 2015 года был первым запредправления Укргазбанка, а с июля 2020 года – исполняющим обязанности предправления.

В октябре 2020 года набсовет ОТП Банка избрал председателем правления Мудрого, занимавшего более восьми лет должность члена правления банка.

Ранее, 1 июля 2020 года глава НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления. Вместо него 16 июля Верховная Рада назначила экс-главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.

В свою очередь, набсовет ОТП Банка с 30 октября 2020 года прекратил полномочия председателя правления финучреждения Тамаша Хак-Ковача, который занимал соответствующую должность с 1 марта 2012 года. Пресс-служба уточняла, что Хак-Ковач продолжит карьеру в OTP Group и возглавит болгарский DSK Bank.

 

Теги: #укргазбанк #нбу #отп_банк
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