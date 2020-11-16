Продажи в интернет-магазинах, аптеках и магазинах электроники должны быть фискализированы вовремя - Гетманцев

Продажи в сетях аптек, ювелирных магазинах, сетях электроники должны быть фискализированы вовремя, считает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Интернет-магазины, сети аптек, сети электроники, ювелирных изделий, секонд-хенд и другие отрасли, которых мы считаем рисковыми и которые полностью находятся в тени, должны быть фискализированы вовремя. Если нет, то мы не имеем ни морального, ни юридического права говорить о деньгах на выплату зарплат врачам и учителям, которые должны выплачиваться малообеспеченным семьям за счет налогов", - сказал он в ходе согласительного совета в понедельник в Верховной Раде.

Как сообщалось, Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов (РРО) "упрощенцами" и механизма "кешбэк" на девять месяцев - год - до 1 января 2022 года, в который комитет также решил включить повышение лимитов годового дохода физических лиц-предпринимателей (ФЛП) почти в 1,5 раза с 2021 года. За принятие этого законопроекта за основу и в целом проголосовали 212 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, хотя он был подан представителями всех фракций.

Согласно ранее принятым законам, с 2021 года РРО обязаны использовать "упрощенцы" II-IV групп по продаже бытовых товаров с гарантийным ремонтом и лекарств, а также все другие "упрощенцы" этих групп при годовом доходе свыше 1 млн грн.

С 1 апреля 2021 года количество число "упрощенцев" II-IV групп с обязательным использованием РРО вне зависимости от объема годового дохода увеличивается за счет тех, кто продает товары в интернете, торгует ювелирными изделиями, подержанными товарами, текстилем и автозапчастями, работает в сфере общественного питания или туризма.

Помимо этого, с 1 января 2021 года запланирован старт механизма "кешбэка", когда покупатели получают часть стоимости покупки или услуги, если продавец выдал фиктивный фискальный чек.