Кличко: правительство должно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса

Мэр Киева Виталий Кличко призывает правительство безотлагательно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса.

Как заявил Кличко во время онлайн-брифинга в понедельник, Киев будет выполнять постановление правительства о "карантине выходного дня".

"Да, это не идеальный вариант. И есть много вопросов. Но с такой динамикой распространения вируса, медицинская система вскоре не справится с таким количеством больных. И мы понимаем, что альтернативой может быть только полный локдаун. … очень важно не допустить экономического коллапса, закрытия бизнеса и предприятий. Потому что люди за период пандемии и так обеднели. Поэтому правительство должно безотлагательно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что Киев такой комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса ввел в марте, и сейчас город пересмотрит возможности того, что может сделать для поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест.

"Мы не хотим полного локдауна! И сегодня на селекторе с премьер-министром я также подчеркнул важность контроля за изоляцией больных и контактных лиц. Чтобы прекратить волну распространения вируса. Потому что, к сожалению, система "Дий вдома" не работает. И у нас много примеров, когда инфицированные и контактные лица продолжают ходить на работу, в школу, посещают публичные места. Контроль за больными и теми, кто с ними контактирует, является одним из основных способов разорвать цепь передачи вируса! И я еще раз призываю всех соблюдать элементарные правила безопасности. … Ведь многие страны уже ввели строгие карантинные меры. Мы же пока пытаемся этого избежать" - добавил Кличко.