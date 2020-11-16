Экономика

12:36 16.11.2020

Кличко: правительство должно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса

2 мин читать
Кличко: правительство должно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса

Мэр Киева Виталий Кличко призывает правительство безотлагательно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса.

Как заявил Кличко во время онлайн-брифинга в понедельник, Киев будет выполнять постановление правительства о "карантине выходного дня".

"Да, это не идеальный вариант. И есть много вопросов. Но с такой динамикой распространения вируса, медицинская система вскоре не справится с таким количеством больных. И мы понимаем, что альтернативой может быть только полный локдаун. … очень важно не допустить экономического коллапса, закрытия бизнеса и предприятий. Потому что люди за период пандемии и так обеднели. Поэтому правительство должно безотлагательно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что Киев такой комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса ввел в марте, и сейчас город пересмотрит возможности того, что может сделать для поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест.

"Мы не хотим полного локдауна! И сегодня на селекторе с премьер-министром я также подчеркнул важность контроля за изоляцией больных и контактных лиц. Чтобы прекратить волну распространения вируса. Потому что, к сожалению, система "Дий вдома" не работает. И у нас много примеров, когда инфицированные и контактные лица продолжают ходить на работу, в школу, посещают публичные места. Контроль за больными и теми, кто с ними контактирует, является одним из основных способов разорвать цепь передачи вируса! И я еще раз призываю всех соблюдать элементарные правила безопасности. … Ведь многие страны уже ввели строгие карантинные меры. Мы же пока пытаемся этого избежать" - добавил Кличко.

Теги: #киев #карантин #кличко #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:10 16.11.2020
Правительство сосредоточено на коммуникации с отраслями для выработки механизма компенсации потерь от «карантина выходного дня» - Шмыгаль

Правительство сосредоточено на коммуникации с отраслями для выработки механизма компенсации потерь от «карантина выходного дня» - Шмыгаль

12:42 16.11.2020
Киев оборудовал почти 1,2 тыс. коек с подачей кислорода, дополнительно закупает концентраторы кислорода - Кличко

Киев оборудовал почти 1,2 тыс. коек с подачей кислорода, дополнительно закупает концентраторы кислорода - Кличко

12:22 16.11.2020
В Киеве COVID-19 заболели еще 879 человек, 11 больных умерли - Кличко

В Киеве COVID-19 заболели еще 879 человек, 11 больных умерли - Кличко

11:58 16.11.2020
Причиной рекордно низкой явки во время второго тура местных выборах является «карантин выходного дня» и отсутствие коммуникации Минздрава – КИУ

Причиной рекордно низкой явки во время второго тура местных выборах является «карантин выходного дня» и отсутствие коммуникации Минздрава – КИУ

11:39 16.11.2020
В Раде зарегистрирован проект постановления об отмене "карантина выходного дня" - Кондратюк

В Раде зарегистрирован проект постановления об отмене "карантина выходного дня" - Кондратюк

11:34 16.11.2020
Клименко: за нарушение карантина "выходного дня" в Украине закрыты 1,5 тыс. заведений торговли, десятки ночных клубов и спортзалов

Клименко: за нарушение карантина "выходного дня" в Украине закрыты 1,5 тыс. заведений торговли, десятки ночных клубов и спортзалов

06:41 16.11.2020
В Киеве утром в понедельник ожидается туман – КГГА

В Киеве утром в понедельник ожидается туман – КГГА

10:49 15.11.2020
Количество заболевших COVID-19 в Киеве превысило 50 тысяч – Кличко

Количество заболевших COVID-19 в Киеве превысило 50 тысяч – Кличко

07:29 15.11.2020
В Киевской области за субботу задокументировано 85 нарушений карантина выходного дня

В Киевской области за субботу задокументировано 85 нарушений карантина выходного дня

22:55 14.11.2020
Во Львовской области полиция составила 54 админпротокола за нарушение карантина выходного дня

Во Львовской области полиция составила 54 админпротокола за нарушение карантина выходного дня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство сосредоточено на коммуникации с отраслями для выработки механизма компенсации потерь от «карантина выходного дня» - Шмыгаль

"Укравтодор" отвергает обвинения в растрате средств из спецфонда COVID-19

Внешняя торговля Украины в III кв.-2020 вновь стала дефицитной – Госстат

Агрохолдинг ИМК за 9 мес. увеличил чистую прибыль в 1,8 раза

KSG Agro за 9 мес. сократил чистую прибыль на 52%

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный суд возобновил рассмотрение кассации ПриватБанка о взыскании депозитов Боголюбовой

В Минске на продажу выставлено рекордное количество квартир – несмотря на падение цен

НБУ согласовал кандидатуры председателей правления Укргазбанка и ОТП Банка

Продажи в интернет-магазинах, аптеках и магазинах электроники должны быть фискализированы вовремя - Гетманцев

"Укравтодор" отвергает обвинения в растрате средств из спецфонда COVID-19

Керівник ОПЗ заблокував у суді своє звільнення Фондом держмайна і Кабміном

НБУ упростил процедуру идентификации при выдаче выплат населению через операторов почтовой связи

Деловые ожидания на строительном рынке Украины в IV кв. улучшились на 7 п.п. – Госстат

Член совета управляющих ФРС Брейнард может стать первой женщиной на посту министра финансов США

Правительство Украины должно защитить интересы национальных производителей в рамках участия в Green Deal

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА