Экономика

11:41 16.11.2020

Керівник ОПЗ заблокував у суді своє звільнення Фондом держмайна і Кабміном

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Керівник ОПЗ заблокував у суді своє звільнення Фондом держмайна і Кабміном

Овідіопільський районний суд Одеської області за позовом керівника підконтрольного державі Одеського припортового заводу (ОПЗ) Миколи Синиці заборонив його звільнення, рішення про яке ухвалив Фонд держмайна (ФДМ) України за погодженням з урядом, повідомив Синиця.

"Станом на сьогодні я залишаюся в. о. голови правління - директора АТ "ОПЗ", - написав він у Facebook 15 листопада.

Призначений на початку цього року Синиця уточнив, що вже два тижні перебуває на самоізоляції через коронавірус, і з подивом дізнався зі ЗМІ, що ФДМ вирішив його змінити на Миколу Парсентьєва, а Кабінет Міністрів 11 листопада погодив це нове призначення.

Керівник ОПЗ, який відмовився покинути посаду, зазначив, що ні він, ні посадовці заводу не бачили результатів позапланового внутрішнього аудиту підприємства, на підставі якого було ухвалено таке кадрове рішення. Синиця стверджує, що аудит проводився всупереч закону і аудитори перебували на підприємстві лише один день.

"Я не тримаюсь за посаду. Але завдання, яке було поставлене президентом України Володимиром Зеленським, – розвивати підприємство та підвищувати його інвестиційну привабливість, – ми з колективом заводу виконуємо на відмінно!", - вважає керівник заводу, що бореться за свою посаду.

Серед своїх досягнень він назвав зростання середньої зарплати на 44% і кількості співробітників на 10%, або на 300 людей, а також роботи з капітального ремонту виробничих потужностей, початок погашення боргів перед НАК "Нафтогаз України" та відновлення після п'яти років перевантаження на експорт хімічної продукції українських виробників.

Синиця також анонсував прес-конференції на заводі та в Києві.

У свою чергу ФДМ аргументував зміну керівника ОПЗ виявленими недоліками під час управління підприємством. Зокрема, не було проведено реструктуризацію заборгованості заводу та конкурс із відбору постачальника давальницької сировини, також було запропоновано нереалістичний фінансовий план на 2021 рік.

Фонд зазначив, що перед новим керівництвом ОПЗ поставлено завдання щодо розширення обсягів виробництва та підвищення рентабельності, оптимізації непрофільних активів, модернізації заводу для підвищення його інвестиційної привабливості та підготовки до прозорої приватизації.

Парсентьев у "нульових" працював заступником голови правління "Лисичанськнафтооргсинтез", що експлуатувало Лисичанський НПЗ, після чого працював в "Укртрансгазі", також із вересня 2010 року до вересня 2015 року був головою ТОВ "Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України" - спільного підприємства між НАК "Нафтогаз України" і російським "Газпромом".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 24 січня цього року погодив призначення власника торговельної марки "Два гуся" Синиці, який раніше очолював ДП "Українське державне аерогеодезичне підприємство", в. о. голови правління ОПЗ.

ОПЗ випускає хімічну продукцію, а також здійснює перевалку хімпродукції на морський транспорт. Державі в особі ФДМ належить 99,5667% акцій ОПЗ, 0,0021% - ТОВ "Конкорд Капітал", іншим акціонерам-фізичним особам - 0,4312%.

 

Теги: #фги #опз #кабмин
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