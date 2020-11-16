Деловые ожидания на строительном рынке Украины в IV кв. улучшились на 7 п.п. – Госстат

Индикатор деловой уверенности на рынке строительства на четвертый квартал 2020 года улучшился на 7 процентных пункта (п.п.) по сравнению с третьим кварталом этого года – до "минус" 30,2%, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно данным проведенного Госстатом опроса компаний строительной отрасли, оценка нехватки текущего объема заказов улучшилась на 6 п.п. – до "минус" 51%.

По итогам опроса, 50% опрошенных компаний оценили свой текущий объем заказов как недостаточный, 49% – как нормальный для сезона, 1% - выше нормы.

Повышения цен на свои услуги по итогам четвертого квартала текущего года ожидают 24% респондентов, что на 1 п.п. меньше, чем в третьем квартале. 8% опрошенных компаний прогнозируют снижение стоимости стройработ, 68% не ожидают каких-либо изменений в ценовой политике.

Согласно данным Госстата, компании-участники опроса обеспечены заказами в среднем на четчре месяца, что соответствует показателю третьего квартала 2020 года.

Статведомство отмечает, что в четвертом квартале выросло негативное влияние на строительство погодных условий и "других" негативных факторов.

Сокращения количества работников в октябре-декабре 2020 года ожидают 28% опрошенных компаний, тогда как 13% прогнозируют его рост.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях) в 2019 году увеличился на 20% по сравнению с 2018 годом. При этом рост показателя в 2018 году к 2017 году по вновь уточненным данным составил 8,5%.

Согласно данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы в 2019 году возросли на 6% по сравнению с 2018 годом.