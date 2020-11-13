Правительство Украины должно защитить интересы национальных производителей в рамках участия в Green Deal

Украинские экспортеры товаров и услуг в страны Европейского Союза для защиты национальных производителей призывают правительство к очень взвешенному подходу в рамках участия Украины в реализации целей Green Deal, сообщил глава брюссельского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли (УАБТ) Назар Бобицкий.

"Carbon Border Adjustment Mechanism (углеродный налог, CBAM) – это серьезная проблема. Призываем правительство к правильному конструированию наших обязательств в рамках Парижского соглашения, а именно относительно национально определенного взноса (НОВ) с учетом национальных обстоятельств", – сказал он в ходе дискуссии "Green Deal: влияние на Украину и ее бизнес", организованной агентством "Интерфакс-Украина" и его спецпроектом "Энергореформа" 12 ноября.

По мнению Бобицкого, правительство никогда не сможет обеспечить украинских промышленников достаточным уровнем прямых субсидий для модернизации. Кроме того, по его словам, "при всем желании европейские финансовые институции не дадут нам того, что имеют государства-члены этого европейского клуба – то есть ЕС ".

"Не давайте нам "рыбку" в виде европейского финансирования, а дайте нам "удочку", чтобы мы и дальше имели возможность доступа на европейские рынки", – отметил Бобицкий.

Он подчеркнул, что Green Deal наряду с целями борьбы с изменениями климата, также поднимает очень серьезные экономические вопросы.

"Green Deal – самая лучшая альтернатива хаосу, развалу торговли, голоду, эпидемиям и повышению температуры. Аплодируем этой инициативе. Однако это не только борьба с изменениями климата, но и выравнивание правил игры, и разумная защита производителей, поскольку "зеленый" курс возлагает огромное экономическое бремя на производителей, и они призывают нас к защите", – подчеркнул Бобицкий.