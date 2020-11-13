В Украину прибыл 3-й контейнерный поезд из Китая по новому маршруту – "Укрзализныця"

Третий контейнерный поезд из Китая по новому маршруту, доставивший 41 сорокафутовый контейнер с обувью, изделиями из цветных металлов, медицинским и фармацевтическим оборудованием, товарами народного потребления и другими сборными грузами, прибыл на станцию "Киев-Лески".

Как сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця" (УЗ) в пятницу, к настоящему времени УЗ уже приняла 17 поездов из разных регионов КНР. Такие поезда следуют из Уханя и Дзинаньнаня и везут по 43 контейнера с различными грузами: сульфат магния, оборудование, алюминиевые рамы, одноразовые шприцы, флаконы ПЭТ и изделия легкой промышленности.

Расстояние перевозки, составляющее более 9 тыс. км по территории четырех стран, поезда преодолевают за 15 суток.

Отмечается, что "Укрзализныця" и далее будет принимать поезда из Китая по новой логистической схеме с дальнейшим увеличением их периодичности.

"Внедрение новых логистических схем транспортировки грузов позволяет привлечь дополнительные грузопотоки и открывает пользователям транспортных услуг новые возможности по доставке грузов к месту назначения. Такая работа проводится комплексно с решением актуальных вопросов тарифной политики, технического перевооружения, совершенствования технологии перевозочного процесса и сервиса услуг", - подчеркнули в компании.

В УЗ добавили, что филиал "ЦТС "Лески" планирует и дальше продолжать активную работу по определению новых перспективных маршрутов контейнерных поездов.

Как сообщалось, первый контейнерный поезд по новому маршруту Китай – Казахстан – Россия – Беларусь - Украина, доставивший 41 контейнер с холодильным оборудованием, прибыл в Украину 22 октября 2020 года.