Китайская Sinohydro подаст иск в международный арбитраж за расторжение "Укравтодором" контракта на реконструкцию объездной дороги Житомира

Китайская компания Sinohydro Corporation Limited намерена подать в международный арбитраж иск за расторжение Государственным агентством автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") контракта на реконструкцию объездной дороги вокруг Житомира.

Согласно заявлению компании в среду, Sinohydro считает несправедливым то, что "Укравтодор", не сумев эффективно выполнить договорные обязательства, в одностороннем порядке решил расторгнуть контракт тогда как Совет по урегулированию споров (созданный в соответствии с контрактом вместе с "Укравтодором" в мае 2020 года) еще рассматривает споры вокруг этого контракта и уже вынес решение по некоторым из них, разрешив Sinohydro продлить контракт.

В Sinohydro подчеркивают: несвоевременная передача "Укравтодором" участка земли под объект общественного пользования, внесение ряда проектных изменений, не предусмотренных контрактом, невыполнение обязательств по оплате, а также форс-мажор в виде эпидемии COVID-19 и множество других факторов повлияли на график реализации проекта и привели к нарушению сроков выполнения работ.

"С июня 2020 года, оказавшись в неблагоприятной ситуации, вызванной тем, что "Укравтодор" не провел в положенный срок промежуточную оплату за строительные работы, и продолжающимся влиянием эпидемии COVID-19, Sinohydro авансировала свыше EUR5 млн, чтобы выполнить свои договорные обязательства и сократить отставание от графика", - отмечают компании

Подчеркивается, что по сравнению с другими участками дорог, строящимися в Украине в это же время, данный проект реализуется довольно быстрыми темпами и уже близится к завершению.

"В сложившихся обстоятельствах Совет по урегулированию споров принял решение относительно первого спора по контракту, инициированного Sinohydro в сентябре 2020 года. Он согласился на 87 дней продлить срок выполнения подрядчиком строительных работ. Однако когда Совет приступил к рассмотрению как минимум четырех споров о возмещении убытков компании Sinohydro, "Укравтодор" неожиданно сообщил о расторжении контракта", - отмечается в сообщении.

В Sinohydro также заявили, что 2 ноября 2020 года, после того, как Совет по урегулированию споров постановил, что у "Укравтодора" не было достаточных оснований для прекращения действия контракта в одностороннем порядке, "Укравтодор" отказался вести диалог и предъявил к Sinohydro претензии по гарантии выполнения работ.

В ответ Sinohydro заявила, что подаст иск в международный арбитраж, чтобы защитить свои законные интересы.

В настоящее время строительные работы на этом объекте не ведутся.

"Компании сложно понять, почему раз за разом "Укравтодор" аналогичным образом расторгает соглашения с подрядчиками, в том числе с другими зарубежными компаниями. В Sinohydro полагают, что такие действия "Укравтодора" значительно ослабят желание иностранных подрядчиков участвовать в строительных проектах госагентства", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в середине "Укравтодор" инициировал расторжение контракта с китайской компанией Sinohydro Corporation Limited из-за нарушения его условий, низкие темпы и плохое качество работ.