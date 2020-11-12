Экономика

16:24 12.11.2020

Правительство будет поощрять инвестиции в экологическое развитие сельского хозяйства и промышленности - торгпред

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Правительство будет поощрять инвестиции в экологическое развитие сельского хозяйства и промышленности - торгпред

Кабинет министров будет поощрять инвестиции в экологическое развитие сельского хозяйства и промышленности и рассчитывает, что Евросоюз также будет поощрять инвестиции на экологическую модернизацию в Украине, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Тарас Качка.

"Наш взнос будет состоять в том, что правительство будет поощрять, чтобы инвестиции в развитие сельского хозяйства и промышленности были максимально экологическими. И мы рассчитываем, что ЕС институционально и через влияние на разные финансовые источники будет поощрять финансирование инвестиций в Украину, ориентированных на такую экологическую модернизацию", - сказал Качка в ходе дискуссии "EU Green Deal: влияние на Украину и ее бизнес", организованной агентством "Интерфакс-Украина" и спецпроектом агентства по энергетике "Энергореформа".

По мнению торгпреда, сложившаяся ситуация в зеленой энергетике в Украине дискредитирует эту идею.

"Но есть и та часть зеленой энергетики, где мы можем улучшаться: использование угля в генерации электроэнергии; качество электросетей (чтобы потери энергосетей были меньшими), возможно, наибольшим взносом будет энергоэффективность жилья", - отметил Качка.

Именно это должно лечь в основу диалога между Украиной и ЕС в контексте Green Deal, отметил он.

При этом в диалоге с ЕС Украина рассчитывает получить рамку политики, а также финансирование, добавил Тарас Качка.

Теги: #ес #качка
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