Двери Европейского сырьевого альянса для Украины открыты - вице-президент ЕК

Двери Европейского сырьевого альянса (ERMA) для Украины открыты, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович после онлайн-встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Украина может быть нашим естественным партнером в сфере ответственных и устойчивых источников сырья, критически важных для чистых цифровых технологий... Двери ERMA для Украины открыты", - написал Шевчович в Twitter в четверг.

Как отметил Шмыгаль в Twitter, по итогам встречи стороны договорились усиливать отношения: "С Марошем Шефчовичем договорились усиливать отношения в рамках "зеленого" и цифрового перехода. Постепенно отказываясь от выкопного топлива, будем совместно строить новые промышленные экосистемы на основе инновационных технологий, поддерживать наши экономики во время пандемии".

"Сегодня состоялись очень интересные и важные переговоры премьер-министра с вице-президентом ЕК Шевчевичем, где говорилось и о присоединении к "батареечному" альянсу, и к другим", - сообщил советник вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексей Рябчин в ходе онлайн-дискуссии "EU Green Deal: влияние на Украину и ее бизнес", организованной агентством "Интерфакс-Украина" и спецпроектом агентства по энергетике "Энергореформа".