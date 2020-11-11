Экономика

19:17 11.11.2020

Украинский международный финцентр с участием государства может быть запущен осенью 2023 года – концепция

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Украинский международный финцентр с участием государства может быть запущен осенью 2023 года – концепция

Украинский международный финансовый центр (УМФЦ) со взносом государства и техподдержкой международных финансовых учреждений может быть запущен осенью 2023 года, отмечается в презентации концепции развития фондового рынка Украины, представленной премьер-министру Денису Шмыгалю и разработанный с участием Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

"Наша целевая модель: создание полностью интегрированного финансового холдинга для осуществления торгов и расчетно-клиринговой деятельности под эгидой УМФЦ", – указано в документе, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно ему, в составе УМФЦ будет универсальная биржа для обслуживания как товарных рынков (спотовый рынок электроэнергии, газа и сельхозпродукции), так и рынков капитала (облигации, акции, финансовые и товарные деривативы).

Второй основной составляющей УМФЦ, отмечено в документе, является финансово-инфраструктурный холдинг, акционерами которого выступают государство, институциональные и частные инвесторы. По замыслу авторов он включает в себя центральный контрагент, центральный депозитарий и торговый репозиторий.

В соответствии с презентацией, примерная целевая структура собственности – 49% у государства, 31% у стратегических частных инвесторов и 20% - у международных финансовых организаций.

Важной частью проекта является создание арбитражного центра УМФЦ для снижения нынешних рисков украинской судебной системы, а также консультативного совета и бюро связей с инвесторами.

Для реализации проекта УМФЦ и его практического запуска осенью 2023 года намечено, в частности, до конца этого года подписать меморандум с донорами, в начале следующего года принять законодательство о полномочиях регулятора и Арбитражном центре, а до конца следующего года – реформировать депозитарий и расчетно-клиринговую деятельность.

"Громкий старт 2024-2025 годах – первичное публичное размещение акций (IPO) Национального инвестиционного фонда, "Укрзализныци", "Укрпошты", энергокомпаний, Национального аграрного фонда, других компаний", – указано в презентации.

Как сообщалось, концепция развития фондового рынка в Украине была представлена 22 октября на совещании по обсуждению вопроса о создании инфраструктуры для развития фондового рынка в Украине. Участие в нем приняли премьер, глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев, директор офиса экономического роста USAID Фархад Гаусси, старший банкир ЕБРР Ирина Кравченко и представители правительства.

В то же время на днях объединения профессиональных участников фондового рынка направили премьеру письмо, в котором просят правительство обнародовать эту концепцию, так как она не обсуждалась с отечественной экспертной и профессиональной средой.

В настоящее время государство контролирует Национальный депозитарий Украины и Расчетный центр (РЦ). Доля Нацбанка Украины в РЦ составляет 77,7897%, а в НДУ - 25% акций. Крупными акционерами Нацдепозитария являются государство в лице НКЦБФР – 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,9399%, государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк – соответственно 25% "минус" 1 акция и 9,9903%.

Теги: #умфц #концепция
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