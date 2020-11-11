"Киевтеплоэнерго" модернизирует самую старую теплостанцию столицы, обеспечивающую теплом ее центральные районы

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" приступило к модернизации электрической части на станции теплоснабжения №1 (СТ-1), что позволит обеспечить стабильную работу теплогенерирующего оборудования центральных районов города во время отопительного сезона.

"Новое электрическое оборудование СТ-1 повысит надежность подачи электроэнергии на теплогенерирующее оборудование, которое обслуживает Шевченковский, Печерский, Соломенский и Голосеевский районы", ‒ сообщила пресс-служба "Киевтеплоэнерго" агентству "Интерфакс-Украина".

Как отмечают в компании, в ходе модернизации СТ-1 с начала текущего года установлено 40 современных распределительных ячеек 6 кВ, два трансформатора, конденсаторы и другое оборудование. Надежность подачи электроэнергии будет обеспечивать современный кабель из сшитого полиэтилена длиной почти 500 м со сроком эксплуатации до 50 лет.

В планах "Киевтеплоэнерго" - модернизация тепловой части СТ-1: установка двух котлоагрегатов суммарным объемом производства 200 Гкал/ч, строительство газораспределительного пункта, реконструкция системы водоснабжения, улучшение экологичности работы оборудования.

В целом за два года работ "Киевтеплоэнерго" реконструировало 230 км теплосетей, начало масштабные проекты модернизации на теплоэлектроцентралях с привлечением международного финансирования, строит современную систему диспетчеризации и систему химической очистки дымовых газов на мусоросжигательном заводе "Энергия".

Согласно Стратегии развития теплоэнергетики столицы до 2030 года, модернизация теплоисточников - одна из важнейших задач города и муниципальной энергокомпании.

СТ-1 занимает особое место в истории столичной энергетики и является памятником промышленной архитектуры. Станция была построена в 1937 году.

КП "Киевтеплоэнерго" обеспечивает централизованным отоплением и горячим водоснабжением соответственно 15,703 тыс. и 14,787 тыс. зданий в Киеве. Входит в тройку наиболее крупных в мире предприятий в сфере теплоснабжения и энергетики.