Экономика

16:20 11.11.2020

Правительство готово поддержать предпринимателей при «карантина выходного дня» - Шмыгаль

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Правительство готово поддержать предпринимателей при «карантина выходного дня» - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство готово поддержать предпринимателей при введении жестких карантинных ограничений по выходным дням.

"Понимаю, что новые ограничения неприятные и болезненные для многих представителей бизнес-сообщества, занятых в ресторанной, развлекательной и культурной сферах. Правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

По словам премьера, в полной мере восстановят и расширятся программы поддержки: компенсация части зарплат работников в связи с простоем; программа портфельных гарантий, которая должна заработать в ближайшее время (до 80% кредита будет покрываться государством); возможность применения механизма признания "карантина выходного дня" форс-мажорным обстоятельством; продолжение реализации программы доступных кредитов "5-7-9", которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса.

Теги: #карантин #бизнес #кабмин
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