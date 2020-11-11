Экономика

15:48 11.11.2020

Кабмин утвердил условия реализации программы Danida Business Finance в Украине

1 мин читать
Кабмин утвердил условия реализации программы Danida Business Finance в Украине

Кабинет министров на заседании в среду утвердил общие условия и процедуры, организационные мероприятия и финансовые условия реализации программы Danida Business Finance в Украине.

Согласно проекту постановления, Министерство развития громад и территорий назначено ответственным за отбор проектов в сфере развития местной инфраструктуры, Министерство реинтеграции оккупированных территорий - за проекты по реинтеграции таких территорий, Министерство энергетики – за проекты в сфере альтернативных видов топлива, энергетики и энергопоставок, а Госагентство энергоэффективности – за проекты в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

Они должны подать в двухмесячный срок порядок отбора проектов для финансирования по этой программе, указано в документе.

Как сообщалось, Верховная Рада ратифицировала рамочное соглашение между Украиной и Данией об общих условиях и процедурах, организационных мерах и финансовых условий реализации программы Danida Business Finance.

Программа предусматривает беспроцентные займы для развивающихся стран для финансирования в сферах возобновляемой энергетики и энегоэффективности, воды и очных вод.

Теги: #инфраструктура #проекты #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:25 11.11.2020
Карантин выходного дня будет действовать с предстоящих выходных до 30 ноября - Шмыгаль

Карантин выходного дня будет действовать с предстоящих выходных до 30 ноября - Шмыгаль

15:16 11.11.2020
Кабмин выделил 895,578 млн грн на обеспечение коек для пациентов с COVID-19 подачей кислорода

Кабмин выделил 895,578 млн грн на обеспечение коек для пациентов с COVID-19 подачей кислорода

15:14 11.11.2020
Кабмин поддержал введение политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий - Шмыгаль

Кабмин поддержал введение политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий - Шмыгаль

15:06 11.11.2020
Кабмин предложит ВР обязать Госспецсвязи заняться хранением резервных копий электронных госресурсов

Кабмин предложит ВР обязать Госспецсвязи заняться хранением резервных копий электронных госресурсов

15:01 11.11.2020
Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению 5G в Украине

Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению 5G в Украине

14:56 11.11.2020
Украина планирует ежегодно выделять на авиастроение 2 млрд грн - премьер

Украина планирует ежегодно выделять на авиастроение 2 млрд грн - премьер

14:52 11.11.2020
В темное время суток при движении по проезжей части или обочине пешеходы должны использовать световозвращающие элементы - решение Кабмина

В темное время суток при движении по проезжей части или обочине пешеходы должны использовать световозвращающие элементы - решение Кабмина

14:50 11.11.2020
Кабмин Украины разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств

Кабмин Украины разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств

14:50 11.11.2020
Кабмин предлагает расширить сферу применения электрошокеров полицейскими

Кабмин предлагает расширить сферу применения электрошокеров полицейскими

13:03 11.11.2020
Топ-менеджеры ТРЦ и ритейлеры протестуют под Кабмином против карантина выходного дня

Топ-менеджеры ТРЦ и ритейлеры протестуют под Кабмином против карантина выходного дня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина планирует ежегодно выделять на авиастроение 2 млрд грн - премьер

Укрэксимбанк выкупил свои еврооблигации на $300 млн

Топ-менеджеры ТРЦ и ритейлеры протестуют под Кабмином против карантина выходного дня

Глава НБУ встретился с руководством Всемирного банка и IFC в ходе визита в Вашингтон

Ассоциация ритейлеров Украины просит правительство не вводить карантин выходного дня

ПОСЛЕДНЕЕ

Россия закрывает торгпредства в Литве и Украине, планирует открыть в Сирии

МЭА ожидает рекордного роста возобновляемой энергетики в мире в 2020г

Укрэксимбанк выкупил свои еврооблигации на $300 млн

ДТЭК опровергает информацию о якобы завышении компанией цены электроэнергии в Бурштынском острове 10 ноября

Глава НБУ встретился с руководством Всемирного банка и IFC в ходе визита в Вашингтон

Ассоциация ритейлеров Украины просит правительство не вводить карантин выходного дня

НКРЭКУ одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" на передачу э/э на 2021г на 28,9%

Новая редакция закона о почтовой связи позволит "Укрпоште" работать с почтоматами, электронной маркой, усилить борьбу с контрабандой

Минсельхоз США снизил прогноз экспорта кукурузы из Украины на 8 млн тонн

"Астарта" за 9 мес. получила EUR4,7 млн чистого убытка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА