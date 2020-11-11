Кабмин утвердил условия реализации программы Danida Business Finance в Украине

Кабинет министров на заседании в среду утвердил общие условия и процедуры, организационные мероприятия и финансовые условия реализации программы Danida Business Finance в Украине.

Согласно проекту постановления, Министерство развития громад и территорий назначено ответственным за отбор проектов в сфере развития местной инфраструктуры, Министерство реинтеграции оккупированных территорий - за проекты по реинтеграции таких территорий, Министерство энергетики – за проекты в сфере альтернативных видов топлива, энергетики и энергопоставок, а Госагентство энергоэффективности – за проекты в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

Они должны подать в двухмесячный срок порядок отбора проектов для финансирования по этой программе, указано в документе.

Как сообщалось, Верховная Рада ратифицировала рамочное соглашение между Украиной и Данией об общих условиях и процедурах, организационных мерах и финансовых условий реализации программы Danida Business Finance.

Программа предусматривает беспроцентные займы для развивающихся стран для финансирования в сферах возобновляемой энергетики и энегоэффективности, воды и очных вод.