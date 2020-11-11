Экономика

15:13 11.11.2020

Россия закрывает торгпредства в Литве и Украине, планирует открыть в Сирии

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Правительство РФ приняло решение о ликвидации торговых представительств России в Литве и Украине, следует из опубликованного кабмином постановления.

Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным 7 ноября.

Одновременно правительство приняло решение об открытии торгового представительства в Сирии. Оно должно появиться в Дамаске до конца 2020 года, говорится в распоряжении.

Инициатором закрытия торгпредств в Литве и Украине выступил Минпромторг России в рамках проводимой министерством работы по оптимизации деятельности торговых представительств за рубежом.

Как говорится в пояснительной записке к постановлению, решение о ликвидации представительства в Украине связано с принятием в августе 2020 года Кабинетом министров Украины постановления о прекращении действия двустороннего соглашения о взаимном учреждении торговых представительств.

В отношении литовского торгпредства в пояснительной записке отмечается, что оно было единственным в странах Балтии. В первой половине 2020 года товарооборот между Россией и Литвой сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 31,8% (большую часть российского экспорта в страну составляли минеральные продукты - 67,2%, продукция химической промышленности - 11,2%, и металлы - 5,2%). "Значимых двусторонних инициатив со стороны российских и литовских экономоператоров не отмечено, перспектив расширения и диверсификации взаимной торговли в настоящее время не просматривается", - отмечается в записке. Говорится также о том, что "проводимая руководством Литовской Республики внешнеэкономическая политика не способствует наращиванию торговых связей с Россией" - в частности, с 2014 года страна приостановила деятельность двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству.

Теги: #рф #торгпредставництва #украина #литва
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