Укрэксимбанк выкупил свои еврооблигации на $300 млн

Государственный Укрэксимбанк (Киев) 10 ноября выкупил свои еврооблигации с погашением в 2022 году на $84,047 млн (по номиналу) и с погашением в 2025 году на $215,948 млн грн за счет имеющихся денежных средств, сообщила пресс-служба банка.

"Укрэксимбанк впервые среди украинских эмитентов еврооблигаций провел проактивную операцию управления обязательствами без одновременного размещения нового выпуска (cash-tender). (...) Проведение выкупа облигаций оптимизирует ценовые параметры пассивной базы банка и, соответственно, улучшает структуру его баланса", - приводит пресс-служба комментарий главы правления банка Евгения Мецгера.

Цена выкупа по еврооблигациям-2025 составила 104,5% от номинала, еврооблигаций-2022 - 103,75% от номинала.

Дилер-менеджером сделки выступил Goldman Sachs International.

Как сообщалось, держатели евробондов-2025 по сделанной банком 26 октября оферте предложили выкупить у них эти бумаги на $372,689 млн, и банк решил пропорционально удовлетворить их заявки на общую сумму $215,948 млн при первоначально объявленном потолке выкупа этих облигаций на $200 млн.

Евробондов-2022 было предложено к выкупу на $84,047 млн при объявленном потолке их выкупа в $100 млн, все они были удовлетворены.

Согласно оферте банка, приобретению еврооблигаций-2025 отдавался больший приоритет, чем еврооблигациям-2022.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (226,634 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.