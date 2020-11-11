Экономика

14:47 11.11.2020

Укрэксимбанк выкупил свои еврооблигации на $300 млн

2 мин читать
Укрэксимбанк выкупил свои еврооблигации на $300 млн

Государственный Укрэксимбанк (Киев) 10 ноября выкупил свои еврооблигации с погашением в 2022 году на $84,047 млн (по номиналу) и с погашением в 2025 году на $215,948 млн грн за счет имеющихся денежных средств, сообщила пресс-служба банка.

"Укрэксимбанк впервые среди украинских эмитентов еврооблигаций провел проактивную операцию управления обязательствами без одновременного размещения нового выпуска (cash-tender). (...) Проведение выкупа облигаций оптимизирует ценовые параметры пассивной базы банка и, соответственно, улучшает структуру его баланса", - приводит пресс-служба комментарий главы правления банка Евгения Мецгера.

Цена выкупа по еврооблигациям-2025 составила 104,5% от номинала, еврооблигаций-2022 - 103,75% от номинала.

Дилер-менеджером сделки выступил Goldman Sachs International.

Как сообщалось, держатели евробондов-2025 по сделанной банком 26 октября оферте предложили выкупить у них эти бумаги на $372,689 млн, и банк решил пропорционально удовлетворить их заявки на общую сумму $215,948 млн при первоначально объявленном потолке выкупа этих облигаций на $200 млн.

Евробондов-2022 было предложено к выкупу на $84,047 млн при объявленном потолке их выкупа в $100 млн, все они были удовлетворены.

Согласно оферте банка, приобретению еврооблигаций-2025 отдавался больший приоритет, чем еврооблигациям-2022.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (226,634 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.

Теги: #укрэксимбанк #еврооблигации
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:26 27.10.2020
Укрэксимбанк предложил выкупить до $300 млн евробондов-2022 и 2025

Укрэксимбанк предложил выкупить до $300 млн евробондов-2022 и 2025

17:15 20.10.2020
Финдиректор "Нафтогаза" объяснил решение отложить размещение евробондов реакцией инвесторов на негативные новости из Украины

Финдиректор "Нафтогаза" объяснил решение отложить размещение евробондов реакцией инвесторов на негативные новости из Украины

01:09 20.10.2020
"Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций

"Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций

16:55 19.10.2020
Доходность евробондов "Нафтогаза Украины" составит 8,95%, ожидаемый объем - $500 млн

Доходность евробондов "Нафтогаза Украины" составит 8,95%, ожидаемый объем - $500 млн

11:59 19.10.2020
Ориентир доходности долларовых евробондов "Нафтогаза Украины" составляет 9-9,25% - источник

Ориентир доходности долларовых евробондов "Нафтогаза Украины" составляет 9-9,25% - источник

20:32 14.10.2020
"Нафтогаз Украины" предложил выкупить до $335 млн евробондов-2022 и 2024 за счет новых евробондов

"Нафтогаз Украины" предложил выкупить до $335 млн евробондов-2022 и 2024 за счет новых евробондов

17:46 05.10.2020
"Интерпайп" погасил часть евробондов-2024 на $32,4 млн

"Интерпайп" погасил часть евробондов-2024 на $32,4 млн

13:06 05.10.2020
"Кернел" предложил выкупить евробонды-2022 на сумму до $350 млн за счет новых 5-7 летних

"Кернел" предложил выкупить евробонды-2022 на сумму до $350 млн за счет новых 5-7 летних

11:32 28.09.2020
Акционер украинского Альфа-Банка осуществил 5 новых выпусков евробондов на $122,5 млн

Акционер украинского Альфа-Банка осуществил 5 новых выпусков евробондов на $122,5 млн

10:46 28.09.2020
Украина выплатила $110,7 млн процентов по евробондам-32 - Минфин

Украина выплатила $110,7 млн процентов по евробондам-32 - Минфин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина планирует ежегодно выделять на авиастроение 2 млрд грн - премьер

Топ-менеджеры ТРЦ и ритейлеры протестуют под Кабмином против карантина выходного дня

Глава НБУ встретился с руководством Всемирного банка и IFC в ходе визита в Вашингтон

Ассоциация ритейлеров Украины просит правительство не вводить карантин выходного дня

Кабмин готов поддержать бизнес во время действия усиленного карантина выходного дня

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин утвердил условия реализации программы Danida Business Finance в Украине

Россия закрывает торгпредства в Литве и Украине, планирует открыть в Сирии

МЭА ожидает рекордного роста возобновляемой энергетики в мире в 2020г

Украина планирует ежегодно выделять на авиастроение 2 млрд грн - премьер

Топ-менеджеры ТРЦ и ритейлеры протестуют под Кабмином против карантина выходного дня

ДТЭК опровергает информацию о якобы завышении компанией цены электроэнергии в Бурштынском острове 10 ноября

Глава НБУ встретился с руководством Всемирного банка и IFC в ходе визита в Вашингтон

Ассоциация ритейлеров Украины просит правительство не вводить карантин выходного дня

НКРЭКУ одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" на передачу э/э на 2021г на 28,9%

Новая редакция закона о почтовой связи позволит "Укрпоште" работать с почтоматами, электронной маркой, усилить борьбу с контрабандой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА