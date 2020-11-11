ДТЭК опровергает информацию о якобы завышении компанией цены электроэнергии в Бурштынском острове 10 ноября

Информация о том, что ДТЭК 10 ноября выставил рекордную цену на электроэнергию в "Бурштынском острове", является недостоверной и манипулятивной, сообщил энергохолдинг в официальном заявлении, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"10 ноября 2020 года Оператором рынка зафиксирована цена электроэнергии в "Бурштынском энергоострове" 1980,96 грн/МВт-час. Такой высокий уровень цены обусловлен закрытием дневной зоны по прайс-кэпам, которые составляют 2048 грн/МВт-час. В ходе торговой сессии 10 ноября 2020 года средняя цена заявки Бурштынской ТЭС не превышала 1600 грн/МВт-час. Таким образом, энергоблоки Бурштынской ТЭС не были ценообразующими. Это означает, что самые высокие ценовые заявки были сформированы либо другими производителями, которые работают в энергоострове, либо импортерами электроэнергии", ‒ сообщает компания.

По информации ДТЭК, поставщиками электроэнергии в "Бурштынском энергоострове", помимо Бурштынской ТЭС, являются Калушская ТЭЦ, Теребле-Рицкая ГЭС, а также импортеры из Словакии, Венгрии и Румынии. При этом доля импортеров в продажах э/э на рынке на сутки вперед (РСВ) в "Бурштынском энергоострове" на протяжении 2020 года достигала 80% в зависимости от цен и спроса на э/э.

"Среди факторов, которые могли повлиять на повышение цены электроэнергии на территории "Бурштынского энергоострова" 10 ноября, было удорожание цены на смежных рынках в странах ЕС. К примеру, в этот день цена электроэнергии в Венгрии и Словакии достигла 72 евро/МВт-час", ‒ уточняется в заявлении энергохолдинга.

Работа "Бурштынского острова" синхронизирована с европейской энергосистемой с 2002 года. "Бурштынский остров" частично обеспечивает электроснабжение трех областей Западной Украины (Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской), а также экспорт/импорт электроэнергии (Словакия, Венгрия и Румыния).

"ДТЭК Захидэнерго" эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной установленной мощностью 4628,5 МВт. Структурам СКМ Рината Ахметова принадлежит 97,2% акций "ДТЭК Захидэнерго".