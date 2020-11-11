Новая редакция закона о почтовой связи позволит "Укрпоште" работать с почтоматами, электронной маркой, усилить борьбу с контрабандой

Члены Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры при активном участии Министерства инфраструктуры и АО "Укрпошта" разработали и зарегистрировали в парламенте законопроекты, содержащие новую редакцию закона о почтовой связи.

Как отмечается в сообщении на сайте Мининфраструктуры в среду, указанные законопроекты направлены на повышение эффективности работы почты и важны для выполнения Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

"Они гармонизированы с нормами ЕС и разработаны во исполнение Соглашения об Ассоциации. Среди ключевых перспектив, которые открывают законопроекты, - введение электронной марки, борьба с контрабандой и ряд нововведений, которые позволят существенно осовременить почтовой связи в Украине и модернизировать почтовую инфраструктуру", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он также подчеркнул, что действующий закон "О почтовой связи" был принят еще в 2002 году и сейчас уже давно устарел.

В свою очередь генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский отметил, что принятие новой редакции закона о почтовой связи позволит ввести новый формат доставки в почтовые ящики, стимулировать их масштабное обновление и улучшить качество почтовых услуг в целом.

"Уже в течение ближайших нескольких лет после принятия закона мы прогнозируем обновление 50% городских абонентских ящиков. Кроме удобства услуг все эти меры в комплексе обезопасят наших клиентов и работников на период пандемии, ведь ходить в отделение за отправлениями или контактировать с почтальоном нужно будет значительно реже", - подчеркнул он.

Документы регулируют ряд вопросов, касающихся предоставления доступных для пользователей универсальных услуг почтовой связи, стимулирования развития конкуренции и осуществления регуляторных и надзорных функций в сфере почтовой связи.

Помимо введения электронной марки законопроекты позволят минимизировать фальсификации знаков почтовой оплаты, усилить борьбу с контрабандой и существенно осовременить почтовую связь в Украине, в частности обновить почтовые ящики и установить современные почтоматы с QR-кодами.

Тексты законопроекта № 4353 "О внесении изменений в Закон Украины "О почтовой связи" и № 4354 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности в области почтовой связи" на сайте ВР по состоянию на утро среды отсутствуют.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение АО "Укрпошта" до EUR63 млн кредитных средств под госгарантии на закупку и оборудование передвижных отделений, создание автоматических сортировочных центров.