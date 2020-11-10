Минсельхоз США снизил прогноз экспорта кукурузы из Украины на 8 млн тонн

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в ноябре ухудшило прогноз экспорта украинской кукурузы в 2020/2021 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 8 млн тонн по сравнению с прогнозом в октябре – до 22,5 млн тонн за счет снижения урожая на 8 млн тонн - до 28,5 млн тонн.

Согласно отчету ведомства в ноябре, экспорт пшеницы из Украины и урожай в нынешнем месяце не пересматривался и прогнозируется на уровне 17,5 млн тонн и 25,5 млн тонн соответственно.

Минсельхоз США также в ноябре оставил без изменений прогноз по экспорту украинского ячменя (4 млн тонн) и его производству (8 млн тонн).

В целом Минсельхоз США снизил прогнозу на 2020/21 МГ по урожаю зерновых в Украине на 8 млн тонн – до 63,21 млн тонн, экспорт также на 8 млн тонн – до 44,11 млн тонн.