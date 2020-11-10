Экономика

20:50 10.11.2020

Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по бюджету на 2021-2027 гг

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Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по бюджету на 2021-2027 гг

Германское председательство Совета ЕС и Европейский парламент пришли к политическому соглашению по будущему семилетнему бюджету Евросоюза и пакету по восстановлению экономики, объявила во вторник пресс-служба совета.

"На переговоры с (Евро)парламентом потребовалось время, но мы, наконец, достигли политического соглашения по последним деталям следующего долгосрочного бюджета ЕС. Это хорошо сбалансированная сделка, отвечающая на вопросы, поднятые парламентом, с учетом при этом указаний, полученных от Европейского совета в июле", - приводятся в коммюнике, распространенном в Брюсселе, слова Михаэля Клауса, постоянного представителя Германии при ЕС.

"Теперь мы можем предпринять следующие важные шаги в этом процессе - представить различные части пакета государствам-членам и парламенту для одобрения", - заявил он.

"Соглашение было достигнуто после интенсивных консультаций с (Евро)парламентом и (Евро)комиссией, которые продолжаются с конца августа. Оно дополняет комплексный финансовый пакет в размере 1,824 трлн евро, о котором лидеры ЕС договорились в июле, включающий в себя следующий долгосрочный финансовый план (бюджет) в 1,074 трлн евро и инструмент временного восстановления (экономики ЕС после пандемии COVID-19 - ИФ) на 750 млрд евро - Next Generation EU (в ценах 2018 года)", - сообщается в документе.

В нём перечисляются позиции, согласованные переговорщиками Совета ЕС и Европарламента.

В эти договоренности входят целевое усиление программ ЕС, включая Horizon Europe, EU4Health и Erasmus +, на 15 млрд евро; повышенная гибкость, позволяющая ЕС реагировать на непредвиденные потребности; более активное участие бюджетных органов в надзоре за доходами в рамках Next Generation EU; более высокие требования к сохранению биоразнообразия и усиленный мониторинг расходов, связанных с биоразнообразием, климатом и гендерной проблематикой; ориентировочная "дорожная карта" по внедрению новых собственных ресурсов.

В сообщении Совета ЕС объясняется, что теперь соглашение будет представлено государствам-членам на одобрение вместе с другими элементами будущего бюджета на 2021-2027 годы и пакета восстановления.

Теги: #соглашение #бюджет #ес
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