Экономика

20:18 10.11.2020

Кабмин и ФГИ работают над созданием агентства по управления госимуществом – премьер

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Кабмин и ФГИ работают над созданием агентства по управления госимуществом – премьер

Кабинет министров Украины совместно с Фондом государственного имущества (ФГИ) в настоящее время работают над созданием агентства по управлению государственным имуществом, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы с Фондом госимущества работаем над созданием так называемого агентства по управления госимуществом, чтобы повысить эффективность госпредприятий, которые ведут производственную деятельность", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" во вторник.

При этом глава украинского правительства отметил, что в настоящее время эффективность части государственных предприятий находится под вопросом.

Источник: https://youtu.be/tU2xtgIjwPk

Теги: #госбюджет #премьер
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