Около 800 госпредприятий из 1,5 тыс. завершили 6 мес.-2020 с прибылью - премьер

Около 800 государственных предприятий из 1,5 тыс. завершили первое полугодие 2020 года с прибылью, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Из 1,5 тыс. предприятий около 800 показывают за первое полугодие прибыльную работу... Есть около 100 предприятий - показывают работу "в ноль", остальные - убытки", - сказал он в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" во вторник.

Однако государство поддерживает курс на сокращение участия государства в экономике и приватизацию госпредприятий, отметил премьер.

Говоря о госбанках, Шмыгаль подчеркнул: "Сегодня политического влияния на госбанки нет".

Источник: https://youtu.be/tU2xtgIjwPk