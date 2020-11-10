Экономика

16:16 10.11.2020

Объем частных денежных переводов в Украину за 9 мес. 2020 превысил сумму отправленных за рубеж средств в 14,7 раза – НБУ

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Объем частных денежных переводов в Украину за 9 мес. 2020 превысил сумму отправленных за рубеж средств в 14,7 раза – НБУ

Объем частных денежных переводов из Украины по итогам января-сентября 2020 года составил $575 млн, в 14,7 раза меньше, чем сумма отправленных в страну средств ($8,481 млрд), сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в Facebook во вторник.

Согласно данным НБУ, за девять месяцев 2020 года объем переводов из Украины через системы перевода средств увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2019 года на 41% (г/г) – до $387 млн, в Украину – на 16% (г/г), до $1,943 млрд, а по стране – на 27%, до $6,75 млрд.

Отмечается, что средняя сумма одного перевода из Украины возросла на 33% г/г - до $510, а в страну – на 7%, до $390.

Статистика Нацбанка свидетельствует, что наибольшие по размеру переводы украинцы получили из США (18%), Италии (13%), Израиля (12%), РФ (7%), Германии (6%), а отправили в РФ (30%), Грузию (16%), Азербайджан (5%), Турцию и в Польшу (по 4%).

При этом, почти 80% переводов в пределах Украины обеспечивали три внутригосударственные платежные системы, в частности, NovaPay (46% переводов), "Почтовый перевод" (20%) и "Финансовый мир" (12%).

Теги: #статистика #нбу
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