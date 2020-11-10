Экономика

15:45 10.11.2020

"Печать денег" нужна, исключительно, для поддержки бизнеса при введении жесткого локдауна на 2-4 недели - Милованов

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"Печать денег" нужна, исключительно, для поддержки бизнеса при введении жесткого локдауна на 2-4 недели - Милованов

"Печать денег" нужна, исключительно, для краткосрочной поддержки бизнеса при введении жесткого локдауна на две-четыре недели вместо менее эффективного "карантина выходного дня", и такой шаг увеличит инфляцию на 0,5%, сообщил экс-министр экономики и почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

"Комментарий о финансировании за счет "печати денег" касается, исключительно, ситуации с локдауном в ближайшие две недели. Правительство предлагает ввести локдаун выходного дня, то есть локдаун наполовину. Моя позиция - ввести локдаун гораздо жестче, но на короткое время - на две-четыре недели. Для того чтобы сбить скорость распространения заболевания. Это критично", - сказал Милованов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Однако жесткий локдаун, даже на короткий период, повлечет убытки бизнеса, поэтому государство должно покрыть его потери, добавил он.

"С одной стороны, нам нужно, чтобы люди перестали болеть, с другой, чтобы они не обанкротились. Как это можно сделать? Жестко закрыть бизнес и дать людям деньги за счет будущего. Это означает, что дефицит бюджета нужно увеличить. Но это все - только две-четыре недели. К сожалению, ситуация такова, что бюджетный дефицит достаточно высокий сейчас, нравится это нам или нет. Никто правду говорит. Но в какой-то форме деньги нужно будет "напечатать", - пояснил свою позицию экс-министр экономики.

Он добавил, что Украина не может рассчитывать на скорое получение транша от Международного валютного фонда (МВФ), поэтому следует искать иные каналы финансирования, один из таковых - резервы Национального банка.

"Эти каналы могут быть следующие: резервы Нацбанка ("в лоб" не сделаешь, но можно) или просто увеличить количество денег в экономике без того, чтобы не сжигать резервы НБУ. Можно по максимуму выжать денег из государственных предприятий, по налогам, уменьшать расходы государственного бюджета (хотя уменьшать расходы во время кризиса - очень плохая идея). Нужно содержать госдолг, финансировать расходы. Все понимают, что это сложно. Поэтому лучше, чтобы локдаун был короткий, жесткий, но с поддержкой для бизнеса на эти две-четыре недели", - отметил Тимофей Милованов.

"То есть на самом деле речь идет не о "печати денег", а о финансировании этих четырех недель локдауна", - подчеркнул он.

По мнению президента КШЭ, эмиссия на постоянной основе финансирования дефицита госбюджета плачевно скажется на экономике, однако для конкретных краткосрочных нужд этот шаг может быть оправдан.

"Эмиссия, в какой-то форме, происходит постоянно. Конечно, если ее взять за концепцию, за принцип и сказать, что мы будем финансировать дефицит бюджета в 700 млрд (грн) заимствований через печать денег - все развалится, будет кризис. Но если мы говорим, что нам просто нужно найти деньги для финансирования короткого жесткого локдауна, по моему мнению, это будет оправданным", - заключил Тимофей Милованов.

Теги: #милованов
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