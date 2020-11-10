Экономика

14:28 10.11.2020

ПриватБанк предлагает бизнес-клиентам бесплатно оформить защищенную КЭП с технологией Smart-ID

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ПриватБанк предлагает бизнес-клиентам бесплатно оформить защищенную КЭП с технологией Smart-ID

Государственный ПриватБанк (Киев) предлагает бизнес-клиентам оформить "облачную" квалифицированную электронную подпись (КЭП) с безопасным доступом к личному ключу через мобильное приложение Smart-ID, сообщила пресс-служба банка.

Согласно пресс-релизу, все бизнес-клиенты ПриватБанка (в том числе нотариусы, госрегистраторы и субъекты, приравненные к ним, а также госорганы, предприятия и организации государственной формы собственности) могут получить защищенный КЭП с "облачной" технологией Smart-ID.

Оформить КЭП можно онлайн в "Приват24Бизнес" с прохождением соответствующих верификационных процедур.

Согласно сообщению, система удаленного доступа к ключам КЭП через smart-устройство и Приват24 обеспечивает защищенный вход в системы и комплексы и подписание документов онлайн с помощью любого смарт-устройства, которое поддерживает Smart-ID.

Указывается, что новый сервис позволяет отказаться от необходимости и хранения ключей на токенах, flash-носителях или смарт-картах, а также исключает проблемы совместимости устройств, операционных систем, платформ, языков разработки и сред использования.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2020 года по размеру общих активов занимал 1-е место (600,15 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.

Теги: #приватбанк
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