Поддержка ЕС должна сбалансировать диспропорции между планами и возможностями Украины в реализации Green Deal – Качка

Поддержка Европейского союза должна сбалансировать диспропорции между планами и возможностями в достижении Украиной целей Европейского зеленого соглашения (European Green Deel), считает заместитель министра экономики-торговый представитель Украины Тарас Качка.

"ЕС на самом деле использует изменения климата и логику Зеленого соглашения для того, чтобы залить бизнес субсидиями, которые ранее в основном считались неприемлемыми. Амбициозность целей должна быть подкреплена финансово. К сожалению, наша амбициозность превышает финансовые возможности. И именно поддержка ЕС должна сбалансировать эти диспропорции", – сказал он на Дне устойчивого развития, организованном Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА) во вторник.

При этом Качка отметил, что Украина должна сконцентрировать свои силы в диалоге с ЕС для развития сотрудничества по Зеленому соглашению, но выходить из того, чтобы мероприятия по Green Deal способствовали достижению целей Соглашения об ассоциации, "а не искажали бы его и ухудшали условия нашей торговли".

В связи с этим Качка обратил внимание, в частности, на "потенциальные новые налоги", а именно на перспективу задействования так называемого carbon border adjustment mechanism (механизма регулирования углеродных границ).

"Комитет по международной торговле Европарламента сегодня будет обсуждать этот вопрос. Важно, что комитет откровенно говорит: этот налог не вписывается в логику ВТО Всемирной торговой ассоциации (ВТО), в логику соглашений о свободной торговле, в том числе Соглашения об ассоциации с ЕС. Он является исключением (…) И единственный шанс его защитить – это трактовать как исключение", – разъяснил торгпред.

Кроме того, по мнению Качки, определение национального взноса развивающихся стран в достижение зеленых целей ЕС должно включать национальные обстоятельства.

"У нас есть нереформированный угольный сектор с его взносом в производство электроэнергии. Также стоит не забывать, какой большой подарок мы сделали ЕС, выкупив все евробляхи", – сказал он, отметив, что было бы логично поднимать перед Польшей и Литвой вопрос компенсации за то, "что мы своим здоровьем и загрязненным воздухом помогаем им в достижении климатических целей".

"Пока мы миролюбивую политику проводим, но должны быть намного прагматичнее", – считает Качка.

Помимо этого, торгпред отметил, что Украину в связи с реализацией Green Deal ожидают большие вызовы относительно выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве, указав, что, согласно документам ООН, четверть таких выбросов приходиться именно на эту отрасль.

"Нам еще предстоит разобраться с четким определением того, как наше сельское хозяйство влияет на выбросы СО2", – прогнозирует замминистра.