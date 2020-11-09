Производитель одежды VF покупает бренд Supreme за $2,1 млрд

Американская компания VF Corp. договорилась о приобретении популярного бренда уличной одежды Supreme за $2,1 млрд.

Как говорится в сообщении VF, которая также владеет такими брендами одежды, как North Face, Timberland и Vans, нынешние инвесторы Carlyle Group Inc. и Goode Partners LLC продают свои доли в Supreme.

Сделку предполагается завершить до конца текущего года.

По прогнозу VF, бренд принесет компании выручку в размере не менее $500 млн и скорректированную прибыль на акцию в 20 центов в 2020 финансовом году.

Акции VF подскочили на 13,2% на торгах в Нью-Йорке в понедельник. Капитализация компании с начала года снизилась на 20,5%, до $27,3 млрд.