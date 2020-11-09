Госэкоинспекция взыскала с "ArcelorMittal Кривой Рог" более 7 млн грн за вредные выбросы в атмосферу

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) взыскала с Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) более 7 млн грн за нарушение природоохранного законодательства в виде загрязнения атмосферы.

Как сообщила пресс служба Госкоинспекции на официальном сайте в понедельник, АМКР добровольно уплатил сумму штрафа.

"В сентябре ГЭИ проверила предприятие и выявила превышение допустимых выбросов диоксида серы и оксидов азота. Это нанесло природе ущерб на сумму 7 млн 103 тыс. 989,07 грн. Кроме того, ведутся расчеты по убыткам по другим видам выбросов. АМКР признал, что нарушил природоохранное законодательство, и оплатил эти средства в государственный бюджет", - проинформировал председатель ГЭИ Андрей Мальованый, которого цитирует пресс-служба ведомства.

При этом он выразил надежду, что случаи добровольной уплаты предприятиями убытков будут повторяться чаще.

"Надеюсь, в будущем таких положительных примеров ответственного отношения предприятия к выполнению своих обязательств будет больше. Особенно это актуально для ТОП-загрязнителей, которые часто не допускают инспекторов ГЭИ к проверкам, не выполняют предписания, не уплачивают штрафы и не возмещают ущерб, нанесенный экологии", - отметил глава ГЭИ.

В то же время он подчеркнул: целью ГЭИ является не взыскание убытков с нарушителей, а экологизация предприятий.

"Между тем стратегическая цель ГЭИ остается неизменной - мы стремимся в первую очередь к модернизации этих предприятий, а не взыскание с них как можно больших денежных сумм. Потому добиться лучшей экологии сможем только тогда, когда фабрики, заводы, электростанции и другие промышленные объекты будут работать на современном оборудовании, будут иметь качественные многоступенчатые фильтры очистки выбросов и минимизируют отходы, появляющиеся в результате производственных процессов. Европейский опыт свидетельствует о том, что это возможно. И ГЭИ будет работать над тем, чтобы украинские предприятия также пошли таким путем", - резюмировал Мальованый.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".