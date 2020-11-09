УЗА категорически против введения госрегулирования цен на зерно, заявляет о возможных потерях более $10 млрд экспорта

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к главе комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики и депутатам с предостережением о значительном ущербе, который может принести государственное ценовое регулирование на рынке зерна (законопроект №4277).

Согласно заявлению на сайте ассоциации в понедельник, Украина сегодня производит втрое больше зерновых и масличных культур, чем способна потребить сама. Последние несколько лет подряд производство зерновых и масличных превышает 85 млн тонн, при этом внутреннее потребление не превышает 30 млн тонн.

"Прошлый маркетинговый год стал рекордным для Украины как по производству (98 млн тонн), так и экспорту (62 млн тонн) зерновых и масличных. Украина просто вынуждена экспортировать излишки зерна и масличных, поскольку не способна потребить столько зерна самостоятельно, а это дает возможность заработать дополнительные средства аграриям и стране", - отметили в УЗА.

Так, по данным ассоциации, в 2019 году Украина получила лишь от экспорта зерновых культур более $9,6 млрд и по этому показателю заняла второе место в мире после США. В целом же экспорт зерновых и масличных культур с продуктами их переработки приносит около $16 млрд ежегодно, а весь аграрный экспорт обеспечивает более 40% валютных поступлений. Более того, Украина имеет значительный потенциал к наращиванию объемов производства зерна за счет повышения урожайности культур.

"В связи с тем, что Украина экспортирует в два раза больше зерна, чем потребляет сама, а зерно при этом является биржевым товаром, то цены на него формируются на мировых рынках - это основной индикатор для украинского зернового рынка. При этом для международной торговли характерно разнообразие цен, которое проявляется в том, что один и тот же товар может быть продан по разным ценам, в зависимости от времени и места продажи, от взаимоотношений между продавцом и покупателем, от условий соглашения, характера рынка и источников ценовой информации. Более того, на мировом рынке наблюдаются постоянные ценовые колебания, присутствует система надбавок и скидок, которые устанавливаются в зависимости от рыночной конъюнктуры, места и времени торговой сделки и пр.", - пояснили в УЗА.

В ассоциации указали, что украинское зерно - не исключение и цены на него формируются на международных рынках, а не производителями или поставщиками зерна. Таким образом, рынок сам регулирует или устанавливает минимальные и максимальные цены на зерновые и масличные культуры.

"В условиях рыночных механизмов, любое госрегулирование цен приведет к крайне негативным последствиям, включая снижение спроса на украинское зерно, а затем формированию избыточных запасов, падению цен и в конечном итоге, уменьшению производства зерна и стагнации отрасли. Экономика может потерять более $10 млрд экспорта, а это катастрофически уменьшит бюджетные поступления и негативно скажется на курсовой стабильности украинской гривни", - прогнозируют в УЗА.

Учитывая европейский вектор движения Украины к цивилизованным практикам ведения бизнеса, отечественные парламентарии и чиновники должны осознавать те негативные последствия государственного регулирования цен, которые пережили европейские страны в прошлом веке, заметили в ассоциации.

"Госрегулирование цен на зерно или установление минимальных или максимальных цен на зерновые и масличные культуры отбросит аграрную отрасль Украины в планово-административные экономические условия, при которых рыночные механизмы потеряют всякий смысл. В таких условиях не будет развиваться отрасль, инвестиции приблизятся к нулю, а компании, которые обеспечивают ликвидность на отечественном рынке зерна и дают возможность украинским аграриям выбирать, кому и по какой цене продать выращенное зерно, вынуждены будут покинуть нашу страну. Такой сценарий однозначно приведет к стагнации аграрной отрасли, восстановление которой потребует десятки лет и миллиарды инвестиций", - подчеркнули в УЗА.

Кроме того, в ассоциации добавили, что на украинском рынке зерна отсутствуют какие-либо проявления монополии, более 20 компаний обеспечивают около 80-90% экспорта, "а значит, здоровая конкуренция между ними позволяет оптимизировать ведение бизнеса и повышать эффективность производства и экспорта зерна".

Как сообщалось, депутаты фракции "Слуга народа" 28 октября зарегистрировали в Раде законопроект о внесении изменений в закон "О зерне и рынке зерна в Украине" относительно ценового регулирования зерновых ресурсов Украины (регистрационный номер 4277). Согласно информации на сайте парламента, инициаторами законопроекта выступили Андрей Богданец, Татьяна Грищенко, Александр Горобец, Сергей Бунин и Маргарита Шол.

Законопроектом предлагает ввести ценовое регулирование зерновых в Украине путем определения минимальной цены на отдельные виды зерновых и масличных культур на уровне, обеспечивающем прибыльность производства соответствующих видов продукции. Уровень указанных минимальных цен может быть скорректирован на основе проведенного государственного наблюдения в сфере ценообразования на рынке зерна.

Документ предусматривает госмониторинг на постоянной основе в сфере ценообразования на рынках кукурузы, семян подсолнечника и сои, по результатам которого определяются методы воздействия на экономические процессы и ценовую ситуацию на соответствующих товарных рынках.