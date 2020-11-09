Экономика

12:40 09.11.2020

"Кернел" предлагает акционерам утвердить дивиденды за 2020 ФГ $0,42 на акцию

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"Кернел" предлагает акционерам утвердить дивиденды за 2020 ФГ $0,42 на акцию

Годовое общее собрание акционеров "Кернела", одной из крупнейших украинских аграрных групп, на собрании 10 декабря планирует утвердить выплату дивидендов за 2020 финансовый год (ФГ, июль-2019 - июнь-2020) в размере $0,42 на акцию.

Об этом говорится в проекте решений общего собрания на Варшавской фондовой бирже в понедельник.

Кроме того, акционеры планируют согласовать на собрании повторное назначение независимым аудитором "Кернела" люксембургскую Deloitte Audit.

Как сообщалось, Совет директоров Kernel Holding S.A. выплатил 30 апреля 2020 года дивиденды в размере $0,25 на акцию за 2019 ФГ.

"Кернел" завершил 2020 финансовый год (ФГ, июль-2019 - июнь-2020) с чистой прибылью $123 млн, что на 31% меньше, чем в 2019 ФГ. Его выручка выросла на 4% - до $4,11 млрд, EBITDA - на 28%, до $443 млн. Чистый долг компании по итогам 2020 ФГ вырос на 41% - до $980 млн.

"Кернел" - производитель и экспортер подсолнечного масла. Работает в таких бизнес-сегментах, как производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла, растениеводство, экспорт зерновых культур, предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

Теги: #кернел #дивиденды
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