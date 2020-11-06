Наибольший интерес после презентации "Векторов развития-2030" представляет Стратегия действий – мнение

Факт подготовки аналитических документов "Аудит украинской экономики" и "Векторы экономического развития 2030" можно приветствовать как попытку представить обществу правительственную оценку текущих проблем и видение того, куда двигаться, однако в практическом плане наибольший интерес представляет будущая Стратегия действий, считает глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

"Ключевой вопрос, требующий ответа - почему эти проблемы не решались ранее и как их реально решить на практике сегодня. Поэтому чисто в практическом плане наибольший интерес представляет именно будущая Стратегия действий", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Глава правления Института экономических исследований и политических консультаций отметил, что непонятно, какой политико-правовой статус имеют представленные документы и будет иметь будущая Стратегия, тогда как от этого напрямую зависит ее "имплементационная" судьба.

По его словам, в представленных в пятницу премьер-министром Денисом Шмыгалем документах в целом содержатся оценки и предложения, которые уже много лет так и иначе дискутируются "продвинутыми" экспертами, политиками и представителями бизнеса, поэтому в этих текстах нет "каких-то открытий".

Бураковский добавил, что авторы правильно говорят о низких темпах и непоследовательности реформ как о причине "недоиспользования" потенциала Украины. В то же время он указал, что непонятно, как считались показатели, которых может достичь Украины в 2030 году, а без этого трудно оценить реалистичность заявленных намерений и поставленных целей, а сами намерения и цели, как это уже было, будут скомпрометированы.

"Как по мне, документам не хватает четкой оценки состояния реформ, которые сегодня происходят в стране. Это принципиальный вопрос. Ведь обеспечение преемственности политики является важным фактором ее эффективности", – подчеркнул Бураковский.

Он отметил, что это в полной мере касается будущей Стратегии. "Попытки политиков так или иначе все начинать с чистого листа - это плохая политическая практика", – добавил эксперт.