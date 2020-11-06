Экономика

10:04 06.11.2020

В первом квартале 2021 года Кабмин представит Стратегию экономического развития Украины до 2030 года - Шмыгаль

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В первом квартале 2021 года Кабмин представит Стратегию экономического развития Украины до 2030 года - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в первом квартале 2021 года правительство представит Стратегию экономического развития Украины до 2030 года.

"В первом квартале 2021 года векторы лягут в основу, и будет представлена Стратегия экономического развития Украины до 2030 года", - сказал Шмыгаль в ходе представления экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года в пятницу в Киеве.

Премьер отметил, что работа над документом будет проходить с широким привлечением бизнеса, общественности и аналитических центров.

Теги: #шмыгаль #планы #кабмин
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