В первом квартале 2021 года Кабмин представит Стратегию экономического развития Украины до 2030 года - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в первом квартале 2021 года правительство представит Стратегию экономического развития Украины до 2030 года.

"В первом квартале 2021 года векторы лягут в основу, и будет представлена Стратегия экономического развития Украины до 2030 года", - сказал Шмыгаль в ходе представления экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года в пятницу в Киеве.

Премьер отметил, что работа над документом будет проходить с широким привлечением бизнеса, общественности и аналитических центров.