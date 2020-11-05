Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $40,9 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе волатильной сессии в четверг, инвесторы ожидают окончательных итогов президентских выборов в США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:59 кв в четверг составляет $40,94 за баррель, что на $0,29 (0,7%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $38,76 за баррель, что на $0,39 (1%) ниже уровня предыдущей сессии.

Подсчет голосов после президентских выборов в США продолжается, и, по последним данным, кандидат от демократической партии Джо Байден опережает Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270 при 214 голосах у Трампа.

"Есть шанс, что Джо Байден займет более активную позицию в отношении COVID-19. Байден скорее будет прислушиваться к науке и делать то, что необходимо, чтобы сдерживать и контролировать вирус", - отмечает Роберт Явгер, глава энергетического подразделения Mizuho Mizuho Securities. По его словам, введение локдаунов может оказать "крайне негативное" воздействие на спрос на нефть.

Расчет экспертов на то, что результатом ноябрьских выборов в США станет так называемая "голубая волна", при которой демократы одержат убедительную победу на выборах президента, а также получат контроль над обеими палатами Конгресса, не реализовался. На данный момент демократы и республиканцы получили по 48 мест в Сенате, при этом в Палате представителей демократы сохраняют большинство.

Реализация этого сценария стала бы "бычьим" фактором для финансовых рынков, поскольку означала бы принятие властями масштабной программы стимулирующих мер, которые помогли бы американской экономике справиться с последствиями пандемии коронавируса, говорят аналитики.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 8 млн баррелей, что оказало некоторую поддержку котировкам. В то же время настроения инвесторов омрачает продолжающий рост заболеваемости COVID-19 в мире.

США в среду впервые за время пандемии COVID-19 зарегистрировали более 100 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом за один день, сообщает сайт, отслеживающий распространение заболевания в стране COVID Tracking Project.