ЕБРР предоставит EUR25 млн кредита на строительство моста через железную дорогу в Херсоне и EUR40 млн на ремонт автодорог в Днепропетровской обл.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) будет предоставлять Украине кредиты на финансирование дорожной инфраструктуры на областном уровне, пилотные проекты появятся в 2021 году в Херсонской и Днепропетровской областях, сообщается на сайте Министерства финансов со ссылкой на замминистра Александра Каву.

По его словам, ЕБРР, в частности, предоставит кредит в EUR25 млн на строительство мостового перехода через железную дорогу для соединения двух районов Херсона и EUR40 млн - на реконструкцию участков двух региональных автомобильных дорог общей протяженностью 95,3 км в Днепропетровской области (Т-04-10 Днепр - Магдалиновка – Котовка и Т-04-29 Станция Верхнеднепровск - Верховцево – Божедаровка).

Запланированная дата утверждения проекта – 21 марта 2021 года.

"Одним из перспективных направлений сотрудничества Украины с ЕБРР являются кредиты для финансирования дорожной инфраструктуры на областном уровне. Рад, что работа, которая стартовала два года назад, дает плоды: начата подготовка проектов в этой сфере и будут созданы необходимые законодательные и нормативные условия для такой поддержки. Я с радостью приветствую руководство Днепропетровской и Херсонской обл., где будут реализованы пилотные проекты, со своей стороны Минфин готов приобщиться к этой работе", - отметил Кава в рамках рабочей встречи с ЕБРР касательно пересмотра портфеля общих проектов.