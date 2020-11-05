Аудит Госрезерва обнаружил миллионные убытки, только просроченных товаров выявлено на 300 млн грн

Ревизия Государственной аудиторской службы Украины обнаружила в Государственном агентстве резерва Украины исчезновение тысяч тонн зерна, просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривень и многомиллионные финансовые махинации, сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению на сайте Минэкономики в четверг, по результатам проверок наличия зерновых запасов выявлены факты порчи зерна (невозможность его дальнейшего использования даже для кормов) на сумму 35,5 млн грн. Причина - небрежное и ненадлежащее хранение без соблюдения каких-либо регламентов. К примеру, сроки хранения зерновой продукции составляют 2 года, тогда как зерно на госпредприятиях - продукция 2010-2011 годов.

Кроме того, сумма обнаруженного недостатка зерна только на одном из предприятий Госрезерва составляет 27,9 млн грн. "Следует отметить, что эта стоимость зерна указана в учетных ценах на момент его закладки. К настоящему времени сумма убытков может быть в несколько раз выше", - пояснили в Минэкономики.

Ведомство отмечает, что на предприятиях выявлено товаров продовольственной группы, сроки годности которых уже давно истекли. Таких просроченных товаров, которые могут быть только утилизированы, насчитывается на сумму более 100 млн грн. Также на предприятиях обнаружены просроченные товары непродовольственной группы на 200 млн грн.

"Что касается финансово-хозяйственной деятельности предприятий Госрезерва, то сумма нарушений составила 31,4 млн грн. По аппарату Госрезерва выявлены нарушения на 1,7 млн ​​грн", - сообщило Минэкономики.

Ревизия также установила нарушение законодательства при осуществлении публичных закупок без заключения договоров. Материалы переданы в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), СБУ и Национальную полицию Украины.