Экономика

14:37 05.11.2020

Шмыгаль считает, что ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ

1 мин читать
Шмыгаль считает, что ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что ситуация с Конституционным судом не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

"Нет, не повлияет, так как Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения: свои намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, и все реформы, которые нацелены и прописаны в наших международных обязательствах», - сказал Шмыгаль журналистам в четверг в Киеве.

Премьер отметил, что МВФ с обеспокоенностью наблюдает за сложившейся ситуацией, но понимает реформаторские стремления Украины, поэтому это не влияет на финансирование и выполнение программы Фонда.

Теги: #шмыгаль #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:21 05.11.2020
До конца ноября в Украине может быть 15 тыс. заболеваний Covid-19 в день, а конца года до 20 тыс - Шмыгаль

До конца ноября в Украине может быть 15 тыс. заболеваний Covid-19 в день, а конца года до 20 тыс - Шмыгаль

14:19 05.11.2020
Основой дальнейших противоэпидемиологических мер будет адаптивный карантин - Шмыгаль

Основой дальнейших противоэпидемиологических мер будет адаптивный карантин - Шмыгаль

14:22 04.11.2020
Кабмин согласует смену глав ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях - Шмыгаль

Кабмин согласует смену глав ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях - Шмыгаль

14:08 04.11.2020
Локдаун в Украине пока вводить не планируется - премьер

Локдаун в Украине пока вводить не планируется - премьер

22:45 02.11.2020
Зеленский: после решения КС мы получили сигналы, что можем остаться без поддержки МВФ и других партнеров в условиях кризиса

Зеленский: после решения КС мы получили сигналы, что можем остаться без поддержки МВФ и других партнеров в условиях кризиса

17:11 02.11.2020
Продолжение сотрудничества с МВФ будет лучшим "успокоительным" для валютного рынка - замглавы НБУ

Продолжение сотрудничества с МВФ будет лучшим "успокоительным" для валютного рынка - замглавы НБУ

11:10 31.10.2020
Поддержка антикоррупционных институтов является важным обязательством программы МВФ – Фонд

Поддержка антикоррупционных институтов является важным обязательством программы МВФ – Фонд

22:38 30.10.2020
Качура: от международных партнеров нет сигналов об отмене транша МВФ или безвиза

Качура: от международных партнеров нет сигналов об отмене транша МВФ или безвиза

15:25 29.10.2020
Украина заинтересована в расширении дальнейшего сотрудничества с ЕИБ – Шмыгаль

Украина заинтересована в расширении дальнейшего сотрудничества с ЕИБ – Шмыгаль

14:58 29.10.2020
Информация о заболевании Шмыгаля коронавирусом неправдива - пресс-служба

Информация о заболевании Шмыгаля коронавирусом неправдива - пресс-служба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада поддержала проект госбюджета-2021 в 1-м чтении и бюджетные выводы

"Укроборонпром" сменил руководителя ГП "Антонов"

Минэкономики оценивает спад ВВП Украины в III кв.-2020 в 3,6%, за 9 мес.-2020 - в 5,5%

Полсотни народных депутатов направили в КС представление относительно законности назначения членов НКРЭКУ президентом Украины

IFC оценивает потенциал Украины по выпуску "зеленых" облигаций на уровне $73 млрд до 2030г – Минэнерго

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укравтодор" отчитался о выполнении плана по "консервации" ранее отремонтированных автодорог

"Нафтогаз" рассчитывает на разрешение спорных вопросов по СРП благодаря участию в процессе премьер-министра - Коболев

Рада поддержала проект госбюджета-2021 в 1-м чтении и бюджетные выводы

Банки заинтересованы в кредитовании под покупку с/х земли, но запускать продукты будут с осторожностью

"Укравтодор" завершил ремонт участка дороги Н-16 Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань

"Укроборонпром" сменил руководителя ГП "Антонов"

Минэкономики оценивает спад ВВП Украины в III кв.-2020 в 3,6%, за 9 мес.-2020 - в 5,5%

Против главы ФГИ открыто 6 уголовных дел, он должен уйти в отставку - замглавы комитета Рады Холодов

Страховщики Украины за 9 мес.-2020 увеличили отчисление налогов на 21%

UDP Renewables бизнесмена Хмельницкого и испанская Acciona ввели в эксплуатацию 2 СЭС на 24,4 МВт в Одесской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА