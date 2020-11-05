Шмыгаль считает, что ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что ситуация с Конституционным судом не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

"Нет, не повлияет, так как Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения: свои намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, и все реформы, которые нацелены и прописаны в наших международных обязательствах», - сказал Шмыгаль журналистам в четверг в Киеве.

Премьер отметил, что МВФ с обеспокоенностью наблюдает за сложившейся ситуацией, но понимает реформаторские стремления Украины, поэтому это не влияет на финансирование и выполнение программы Фонда.