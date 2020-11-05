Экономика

14:26 05.11.2020

"Укравтодор" отчитался о выполнении плана по "консервации" ранее отремонтированных автодорог

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"Укравтодор" отчитался о выполнении плана по "консервации" ранее отремонтированных автодорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2020 году нанес защитный слой литой эмульсионно-минеральной смеси (ЛЭМС) и провел поверхностную обработку на 464,1 км дорог.

Как отмечается в сообщении в Телеграм-канале "Укравтодора" - это вдвое больше, чем за два предыдущих года вместе взятых: в 2018 году методом ЛЭМС было обработано 144,3 км автодорог, в 2019 - 156,2 км.

"Восстановление дорожного покрытия по технологии ЛЭМС и поверхностной обработкой - один из пунктов программы "Большое строительство". Обе технологии позволяют "законсервировать старение" и "продлить жизнь" дорогам, которые были отремонтированы ранее", - отмечается в сообщении "Укравтодора".

Лидерами по поверхностной обработке и ЛЭМС в текущем году стали Сумская область - 83,7 км на дорогах территориального и регионального значения, и Одесская область, где была проведена поверхностная обработка с применением битумной эмульсии на 65 км.

По информации "Укравтодора", во всех регионах страны продолжаются аварийные ремонты с использованием "традиционных технологий" - таким образом планируется отремонтировать не менее 300 км дорог государственного значения.

Теги: #укравтодор
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