Рада поддержала проект госбюджета-2021 в 1-м чтении и бюджетные выводы

Верховная Рада, с опозданием в две недели от заложенного в Бюджетный кодекс графика, поддержала внесенный правительством проект государственного бюджета Украины на 2021 год в первом чтении, приняв Бюджетные выводы и рекомендовав правительству учесть их при подготовке документа ко второму чтению и увеличить доходы на 20,2 млрд грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за это решение проголосовало 275 народных депутатов. Свои голоса за бюджет отдали 209 депутатов правящей фракции "Слуга народа", а также депутаты группы "Довира", "Батькивщины", "За майбутне" и 11 внефракционных.

Ранее сообщалось, что рабочая группа при участии Минфина и Счетной палаты обработала в общей сложности 2451 предложение от депутатов, для учета которых необходимо было 1,5 трлн грн и согласилась с увеличением доходов госбюджета, предусмотренных в проекте, в объеме 1,07 трлн грн, на 20,2 млрд грн.

Согласно проекту документа, 12 млрд грн из этой суммы – увеличение поступлений от Нацбанка на 12 млрд грн (хотя НБУ и первоначальный план считал завышенным на 10,4 млрд грн), а еще 4,24 млрд грн – от повышения минимальной ставки дивидендов и доли направляемой в госбюджет чистой прибыли госкомпаний и компаний с госдолей с 30% до 90%.

Что касается расходов, то предлагается увеличить их на отдельные программы и меры в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта; обеспечение функционирования дипломатических учреждений (на 943 млн грн – ИФ); утилизацию твердого ракетного топлива (на 520 млн грн – ИФ); предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (на 500 млн грн – ИФ) и реализацию государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов (с 1,13 млрд грн до 4 млрд грн – ИФ).

В проекте Бюджетных выводов содержится акже предложение повысить расходы на Верховную Раду на 247 млн грн, предоставить Минэкономики 110,17 млн грн на создание центров креативной экономики.

Всего в документе содержатся 103 рекомендации правительству об увеличении расходов и лишь три об их уменьшении.

Рада также рекомендовала правительству вернуть в текст госбюджета пределдьную сумму госгарантий в следующем году и гарантированного госдолга на конец следующего года.

Как сообщалось, Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом-2020 до 1,071 трлн грн, расходов - на 5,1%, до 1,35 трлн грн и дефицит в 270 млрд грн или 6% прогнозного ВВП. Основной прирост доходов предусматривается на счет более эффективного администрирования налога на добавленную стоимость (НДС).