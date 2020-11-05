Банки заинтересованы в кредитовании под покупку с/х земли, но запускать продукты будут с осторожностью

Открытие рынка сельхозземли для запуска кредитования под покупку интересно банкам, однако они с осторожностью будут запускать продукты, заметил руководитель дирекции МСБ ПриватБанка Евгений Заиграев.

"Рынок земли будет ограниченным. Интересен ли он нам? Да, конечно интересен. Основной сегмент клиентов-заемщиков, интересных для банков, не те, кто будет покупать 3-4 га. Собственники от 100 до 500 га самая интересная для банков группа, если не брать агрохолдинги и крупные компании, которые будут покупать земли, и которые мы будем с удовольствием финансировать", - сообщил он в ходе "круглого стола" Киевской школы экономики и Всемирного банка.

В то же время, по его словам, на земельном рынке сейчас есть несколько проблем, среди которых фрагментированость банка земли (стоит вопрос готовности банков финансировать малые участки, которые находятся в средине поля и к которым сложно добраться), механизмы реализации и оценка земли.

"Мы не до конца понимаем, какой будет оценка земли. Озвучиваются разные цены от $1 тыс. до 1,5 тыс. за гектар. Все будет зависеть места размещения, химического состава земли, разных факторов", - отметил Заиграев.

Он указал, что на старте рынка земли будут установлены более высокие коэффициенты покрытия залога.

"Очень условно, от реальной стоимости земли мы будем финансировать половину, а половину покрывать фермер", - пояснил банкир.

Руководитель дирекции МСБ ПриватБанка добавил, что если государство присоединится с программами кредитных гарантий или другими механизмами, которые помогут банкам более активно выходить на рынок, "то аппетиты на риск и суммы, которые банк готов был бы финансировать против реальной рыночной оценки земли были бы больше".

"В целом сегмент для нас интересный, но мы будем с осторожностью запускать продукты", - заметил Заиграев.

По его словам, на сегодня банк имеет около 44 тыс. активных аграриев со счетами в банке, большинство из них пользуются небольшими беззалоговыми кредитами на оборотные потребности, которые выдаются чаще всего на один год, средние суммы – 200-250 тыс. грн. Другая часть этой группы – имеет большие обороты, земельные банки и пользуется кредитами на покупку специальной техники.

Заместитель главы правления Креди Агриколь Банк Лариса Бондарева сообщила, что от рынка сейчас исходит два запроса: на приобретение участков земли физлицами и, впоследствии, ее сдача в аренду более крупным хозяйствам (таких запросов большинство); на покупку земли небольшими хозяйствами до 500 га для ведения хозяйства самостоятельно (запросов меньше).

Говоря о сроках кредитования, она указала, что большинство банков говорит о 10 годах.

"Мы понимаем, что в зависимости от стоимости земли, ставки финансирования, потенциальной поддержки государства, возможно, это и маловато. Было бы лучше смотреть на 10-15 лет, но существуют свои сложности, в Украине нет длинной ликвидности, и стоимость длинного гривневого или валютного ресурса — непрогнозируемая, волатильность высока", - сказала Бондарева.

По ее словам, в бизнес-модель банк закладывал уровень собственного участия (покрытия) на отметке 20%.

"На первом этапе для многих банков 20% это не та стартовая точка, наверное, будет между 20-50%. По валюте финасирования - бесспорно наша рекомендация гривня, это менее рисково", - отметила замглавы правления Креди Агриколь Банк.

У банка в корпоративном портфеле более 50% приходится на агрокредиты, включая малый бизнес (с зембанком до 500 га - 10%). Креди Агриколь Банк имеет немного более 3 тыс. агроклиентов. Банк начинает работать с фермерскими хозяйствами с земельным банком от 200 га.