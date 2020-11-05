Экономика

13:11 05.11.2020

"Укравтодор" завершил ремонт участка дороги Н-16 Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань

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"Укравтодор" завершил ремонт участка дороги Н-16 Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань

Подрядчик ООО "ШРБУ-48" завершил ремонт 4 км участка от с.Доброводы до с.Гереженевка в Уманском районе на дороге Н-16 Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань.

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своем Telegram-канале в четверг, подрядчик на указанном участке, в частности, расширил проездную часть с 8 до 9 м, обустроил основу дорожного покрытия и два слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, укрепил обочины, обустроил водоотведение, барьерное ограждение, установил бордюры, съезды, тротуары и освещенные пешеходные переходы в с.Гереженевка, нанес дорожную разметку пластиком, установил новые дорожные знаки и направляющие столбики.

Всего в 2020 году в рамках программы "Большая стройка" на автодороге Н-16 "Укравтодор" планирует отремонтировать и ввести в эксплуатацию 67,2 км.

Теги: #укравтодор #черкасская_область
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