Экономика

12:58 05.11.2020

"Укроборонпром" сменил руководителя ГП "Антонов"

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"Укроборонпром" сменил руководителя ГП "Антонов"

Новый руководителем госпредприятия (ГП) "Антонов" (Киев) в статусе и.о. гендиректора стал Сергей Бычков, до последнего времени занимавший должность вице-президента – исполнительного директора ГП.

Бычкова в четверг как руководителя предприятия представил первый заместитель гендиректора госконцерна "Укроборонпром" Роман Бондарь, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из участников представления.

Александр Лось, возглавлявший "Антонов" с начала июня 2020 года, а до этого - вице-президент по производству и главный конструктор ГП, подал в отставку по собственному желанию с поста президента, которую "Укроборонпром" принял 4 ноября.

ГП "Антонов" в 2019 году сократило чистую прибыль в 3,5 раза – до 447,98 млн грн, выручка упала на 33,1% – до 5 млрд 998,66 млн грн.

В первом полугодии этого года выручка ГП увеличилась на 7,3% – до 3 млрд 524,09 млн грн, тогда как чистая прибыль сократилась на 8,1% – до 340,06 млн грн.

По словам Лося, около 80% доходов госпредприятие получает от "Авиалиний "Антонова", из парка которого грузовые перевозки осуществляют семь самолетов Ан-124-100 и их модификаций (грузоподъемность 150 тонн), Ан-225 (250 тонн) и Ан-22А (60 тонн).

Теги: #укроборонпром #кадры #антонов
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