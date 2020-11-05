Экономика

12:46 05.11.2020

Против главы ФГИ открыто 6 уголовных дел, он должен уйти в отставку - замглавы комитета Рады Холодов

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Против главы ФГИ открыто 6 уголовных дел, он должен уйти в отставку - замглавы комитета Рады Холодов

Против главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Дмитрия Сенниченко открыто шесть уголовных производств – в НАБУ, ГБР и Офисе генерального прокурора.

Кроме того, Счетная палата инициирует открытие еще одного уголовного производства – из-за недопоступления значительных средств в госбюджет, сообщил в четверг в своем телеграм-канале заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов (фракция "Слуга народа").

По его данным, против Сенниченко открыто уголовное дело за попытку доведения до искусственного банкротства ГП "Завод "Электротяжмаш" перед приватизацией, нарушение процедур формирования перечня объектов приватизации, незаконное назначение большого количества заместителей и недекларирование имущества.

Список уголовных производств Холодов опубликовал в своем телеграм-канале.

"Сейчас Сенниченко покрывает развал АО "Турбоатом", дерибан "Большевика" на пару с Гмыриным (доцент Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин - ИФ), скрывает позорную ситуацию с ОГХК, бывший руководитель которого заявил о коррупции в ФГИ. Сенниченко уже лишил работы больше 2 тысяч человек на "Электротяжмаше" и "Турбоатоме". Он провалил работу по приватизации, и вместо того, чтобы признать это и уйти в отставку, он все время врет и оправдывается", - утверждает Холодов.

По его мнению, "чиновник с таким багажом" не должен возглавлять важный государственный орган.

Холодов подтвердил, что собирает подписи народных депутатов под проектом решения об отставке Сенниченко и назвал это "давлением здравого смысла".

"Я собираю подписи народных депутатов за отставку Сенниченко. Считаю, что деятельность Сенниченко является непрофессиональной, деструктивной и его нужно срочно увольнять. Чем быстрее это произойдет – тем меньше вреда стране он успеет причинить. Как говорил президент? Не умеешь работать – освободи место другому. Это называется здравый смысл. Ничего личного, только интересы государства", - отметил замглавы комитета.

Холодов добавил, что скоро Сенниченко заявит о давлении со стороны Счетной палаты, которая обнаружила серьезные нарушения в его работе и инициирует открытие уголовного производства.

Как сообщалось, 4 ноября Сенниченко заявил о том, что народный депутат Холодов оказывает давление на ФГИ путем написания депутатских запросов.

Теги: #фги #холодов #уголовные_дела #сенниченко
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